نزلت حالأ” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في نينوى وديالي والنجف وجميع المحافظات natiga4dk

في الوقت الحالي، يشغل نتائج الصف الثالث متوسط 2023 بالطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج ستكون متاحة للطلاب خلال أسبوع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للنتائج، وهو موقع “نتائجنا”، أصبح الوصول إلى النتائج هدفًا كبيرًا للطلاب والطالبات الذين أجروا امتحانات الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول، ومن المتوقع أن تنتهي وزارة التربية والتعليم قريبًا من عملية التصحيح، حيث لم يتبقى سوى حوالي 25٪ من العملية. وبعد الانتهاء، سيتم رصد النتائج والإعلان عن نتائج الثالث المتوسط العراق في نينوى وديالي والنجف لجميع المحافظات.

نتائج الثالث متوسط 2023

بغية تسهيل العملية وتجنب الضغط والارتباك، قررت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تقوم بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في جميع المحافظات في نفس الوقت. وبذلك، ستتوافر نتائج الثالث المتوسط في النجف ونينوى وديالي وجميع المحافظات في وقت واحد عندما تُعلن نتائج الثالث المتوسط للعراق بشكل عام.

نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى وديالي والنجف

للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 في نينوى وديالي والنجف، يُنصح باتباع الخطوات التالية: