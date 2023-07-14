link دونلود” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf الكرخ والرصافة وذي قار وعموم المحافظات وزارة التعليم epedu.gov.iq

في الوقت الراهن، تشغل نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول في العراق اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات. أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم إتاحة النتائج للطلاب خلال أسبوع عن طريق الموقع الرسمي المخصص للنتائج، وهو موقع “نتائجنا” لذا، أصبح الوصول إلى النتائج هدفًا رئيسيًا للطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الصف الثالث المتوسط في الدور الأول، من المتوقع أن تنتهي وزارة التربية والتعليم قريبًا من عملية التصحيح، حيث يتبقى حوالي 25٪ من العملية لإكمالها، وبعد الانتهاء من التصحيح، ستتم مراجعة النتائج والإعلان عنها لجميع المحافظات، بما في ذلك الكرخ والرصافة وذي قار.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العراقية الدكتور فلاح القيسي بأن نتائج الثالث متوسط ستعلن قبل يوم الإثنين، وقال بأن احتمالية ظهورها يوم السبت ، وجدير بالذكر بأن الوزارة قد أعلنت منذ اسبوع بأن النتائج يوم الخميس ولكن قامت الوزارة بتقديم الموعد الي بداية الأسبوع بسبب رصد الدرجات لجميع المواد الدراسية لجميع المحافظات.

نتائج الثالث المتوسط 2023

خطوات البناءً على تسهيل العملية وتجنب الضغط والارتباك، قررت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2023 في جميع المحافظات في نفس الوقت، ستتوافر نتائج الثالث المتوسط 2023 في الكرخ والرصافة وذي قار وجميع المحافظات في نفس الوقت عندما تُعلن نتائج الثالث المتوسط للعراق بشكل عام.

هذا الإجراء يهدف إلى توفير العدل والمساواة بين جميع الطلاب في العراق وتجنب التفضيل لمحافظة على أخرى في الحصول على النتائج. وبهذه الطريقة، سيتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور في النجف ونينوى وديالى وغيرها من المحافظات من الوصول إلى نتائج الثالث متوسط في نفس الوقت وبنفس الفرصة.

نتائج الثالث المتوسط 2023 في الكرخ والرصافة وذي قار

للحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول في الكرخ والرصافة وذي قار، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح المتصفح الخاص بك وقم بزيارة الموقع الرسمي “نتائجنا” عن طريق الرابط التالي .

عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ستظهر رسالة تفيد بأن نتائج الثالث المتوسط قيد الانتظار حاليًا. يجب عليك الانتظار حتى تتاح النتائج.

عندما تصبح النتائج متاحة، ستظهر خانة للاستعلام عن النتيجة، قم بإدخال اسم المحافظة في هذه الخانة وانتظر لبضع دقائق.

ستظهر صفحة أو ملف يحتوي على النتائج، وقد يكون في صيغة PDF أو Google Drive قم بتنزيل الملف إلى جهازك الشخصي.

في الملف، ستجد قائمة بأسماء جميع المديريات التابعة لمحافظة النجف وتحتها أسماء الطلاب المرتبة. قم بالبحث عن مديريتك الخاصة ومن ثم البحث عن اسمك.

ستجد درجاتك في جميع المواد بجانب اسمك، وستكون العرض بشكل أفقي.

بعد ظهور النتيجة، يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة تفاصيل النتيجة الخاصة بهم، وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم المقعد الذي جلسوا عليه أثناء الامتحانات، يجب على الطلاب اتباع الخطوات المحددة من قِبَل وزارة التربية والتعليم العراقية للوصول إلى نتائجهم بسهولة، تأتي هذه الخطوات في شكل دخول الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط، اختيار محافظة كربلاء، تنزيل الملف الناتج في صيغة PDF، وأخيرًا، استعمال الاسم والرقم الخاص بالمقعد للاستعلام عن النتيجة، يأمل الطلاب في الحصول على نتائج تلبي توقعاتهم وتعكس جهودهم ومستواهم الأكاديمي في الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق