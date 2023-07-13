“هنا”.. موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات bac onec dz

وزارة التربية والتعليم الجزائرية نوهت إلى اقتراب موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023 وهذا ما دفع الكثيرين للبحث حول الرابط الخاص بها لكي يتمكنون من الحصول على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة ويُسر، حيث كثرت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة عن الموقع الرسمي الذي يُمكنهم من خلاله التعرف على مدى تحصليهم، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد تابعونا.

موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

وزارة التربية والتعليم في الجزائر نوهت إلى أن النتائج سوف تُتاح رسميًا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يوم 20 من الشهر الجاري يوليو لعام 2023 حيث توفر الرابط الرسمي الخاص بها لكي تُمكن الطلاب من الحصول على النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابعة لها تسهيلاً عليهم الوقت والجهد عليهم وعلى أولياء امورهم.

نتائج شهادة البكالوريا 2023 bac

أكدت الوزارة ان العدد الخاص بالتلاميذ الذين اجتازو امتحانات شهادة البكالوريا بلغ 790 ألف تلميذ وتلميذة متواجدين في مختلف انحاء الجزائر في المراكز الخاصة بالامتحانات، ولكي تتمكن من الحصول على النتائج بشكل سهل وسريع فور اعتماد الوزارة لها لابد من اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

اختر خانة أدرج رقم التسجيل الخاص بك ثم اكتب الرقم السري.

اكتب الأرقام المطلوبة منك وكافة التفاصيل الآخرى.

اختر خانة عرض النتيجة لكي تتمكن من الحصول عليها.

تجدر الإشارة إلى إن في حال إعلان وزارة التربية والتعليم الجزائرية سنوفيكم بها مباشرةً وسنوضح لكم كافة التفاصيل التي تخصها بشكل مباشر ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي للوزارة.