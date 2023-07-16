pdf تحميل” رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول في السليمانية وأربيل ودهوك وجميع المحافظات عبر نتائجنا ووزارة التربية والتعليم

في الوقت الحالي يشغل نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023 الدور الاول اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج ستكون متاحة للطلاب خلال أسبوع عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للنتائج، وهو موقع “نتائجنا”، وأصبح الوصول إلى النتائج هدفًا كبيرًا للطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

يُتوقع أن تنتهي وزارة التربية والتعليم قريبًا من عملية التصحيح، حيث لم يتبقى سوى حوالي 25٪ من العملية، وبعد الانتهاء، سيتم رصد النتائج والإعلان عنها لجميع المحافظات والسليمانية وأربيل ودهوك وغيرها.

نتائج الثالث المتوسط 2023

تم اتخاذ قرار من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 في جميع المحافظات في نفس الوقت، وبذلك، سيتم توفير نتائج الثالث المتوسط في السليمانية وأربيل ودهوك وجميع المحافظات في وقت واحد عندما تُعلن النتائج للعراق بشكل عام.

هذا القرار يهدف إلى تسهيل العملية بشكل عام وتجنب الضغط والارتباك للطلاب وأولياء الأمور، وبهذه الطريقة، يتاح الفرصة لجميع الطلاب في المحافظات المختلفة للحصول على نتائجهم في نفس الوقت، مما يعزز المساواة والعدالة في الوصول إلى النتائج.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 السليمانية وأربيل ودهوك

للحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2023 في نينوى وديالى والنجف، يُنصح باتباع الخطوات التالية بعناية: