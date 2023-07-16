pdf تحميل” رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول في السليمانية وأربيل ودهوك وجميع المحافظات عبر نتائجنا ووزارة التربية والتعليم
في الوقت الحالي يشغل نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023 الدور الاول اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج ستكون متاحة للطلاب خلال أسبوع عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للنتائج، وهو موقع “نتائجنا”، وأصبح الوصول إلى النتائج هدفًا كبيرًا للطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول.
يُتوقع أن تنتهي وزارة التربية والتعليم قريبًا من عملية التصحيح، حيث لم يتبقى سوى حوالي 25٪ من العملية، وبعد الانتهاء، سيتم رصد النتائج والإعلان عنها لجميع المحافظات والسليمانية وأربيل ودهوك وغيرها.
نتائج الثالث المتوسط 2023
تم اتخاذ قرار من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 في جميع المحافظات في نفس الوقت، وبذلك، سيتم توفير نتائج الثالث المتوسط في السليمانية وأربيل ودهوك وجميع المحافظات في وقت واحد عندما تُعلن النتائج للعراق بشكل عام.
هذا القرار يهدف إلى تسهيل العملية بشكل عام وتجنب الضغط والارتباك للطلاب وأولياء الأمور، وبهذه الطريقة، يتاح الفرصة لجميع الطلاب في المحافظات المختلفة للحصول على نتائجهم في نفس الوقت، مما يعزز المساواة والعدالة في الوصول إلى النتائج.
رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 السليمانية وأربيل ودهوك
للحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2023 في نينوى وديالى والنجف، يُنصح باتباع الخطوات التالية بعناية:
- قم بفتح المتصفح الخاص بك وقم بزيارة الموقع الرسمي “نتائجنا” عبر الرابط التالي .
- عندما تصل إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ستظهر رسالة تفيد أن نتائج الثالث المتوسط قيد الانتظار حاليًا، يجب عليك أن تكون صبورًا وتنتظر حتى تتاح النتائج.
- بمجرد توافر النتائج، ستظهر خانة يمكنك استخدامها للاستعلام عن النتيجة، اكتب اسم المحافظة “النجف” في هذه الخانة وانتظر لبضع دقائق.
- ستظهر لك صفحة أو ملف يحتوي على النتائج، وقد يكون في صيغة PDF أو Google Drive، قم بتنزيل الملف إلى جهازك الشخصي.
- في الملف، ستجد قائمة بأسماء جميع المديريات التابعة لمحافظة النجف وأسماء الطلاب المصنفة تحت كل مديرية، قم بالبحث عن مديريتك الخاصة ومن ثم ابحث عن اسمك.
- ستجد درجاتك في جميع المواد بجانب اسمك، وستكون العرض بشكل أفقي.