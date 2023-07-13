“مبروك للجميع” رابط bac onec dz 2023 resultat موقع استخراج كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر ” الباك الجزائرية “

وزارة التربية والتعليم الجزائرية تسعى لتوفير خدماتها بشكل إلكتروني لكي تُسهل على الطلاب الوقت والجهد، لذا وفرت موقع استخراج كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا لكي يحصلون على النتائج بكل سهولة ويُسر نظرًا لكثرة البحث في الآونة الاخيرة لكي يتعرفون على التحصيل الدراسي الخاص بهم، لذا سنوضح لكم المزيد من التفاصيل.

موقع استخراج كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا

تستطيع الحصول على النتيجة الخاصة بشهادة البكالوريا وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

اختر خانة رقم التسجيل الخاص بك ثم اكتب الرقم السري.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة.

اختر خانة عرض النتيجة لكي تتمكن من الحصول عليها.

التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ

لكي تتمكن من التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع فضاء الأولياء.

سجل دخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة ثم وافق على الشروط والأحكام.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بدقة كاملة.

انقر على تسجيل جديد.

متى تصدر نتائج البكالوريا؟

وزارة التعليم الجزائرية أعلنت عن اقتراب نتائج البكالوريا التي ينتظرها كافة الطلاب مما دفعهم للبحث في الاونة الأخيرة عن الموعد المُقرر للحصول على الدرجات الخاصة بهم، فنوهت الوزارة إنه من المتفرض الإعلان عنها خلال منتصف الشهر الجاري وهو يوليو وفي حال إعلانها عنها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.