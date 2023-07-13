OnTime” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري علي النايل سات

ينتظر الجمهور المصري بفارغ الصبر المباراة القمة المرتقبة التي ستقام مساء اليوم الخميس بين الفريقين الغريمين، الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، تُقام هذه المواجهة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ31 المؤجلة من المسابقة.

فريق الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يمتلك رصيدًا يبلغ 75 نقطة، بعد خوض 29 مباراة، حقق الفريق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات، ولم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن.

في المقابل، لعب الزمالك 32 مباراة حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، حقق الفريق 59 نقطة، حيث فاز في 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وتعرض للهزيمة في 7 مباريات.

تبدأ مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

ستتم بث مباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس الموافق 13-7-2023 عبر قنوات OnTime Sports 1 و 2، يجدر بالذكر أن الأهلي قد توج بلقب بطولة الدوري المصري لهذا الموسم رسميًا، وذلك قبل انتهاء المسابقة بخمس جولات متبقية للفريق الأحمر.

تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تردد قنوات OnTime Sports على القمر الصناعي نايل سات هو كالتالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد لمشاهدة قنوات OnTime Sports 1 و 2 التي ستقوم بنقل مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 31 من الدوري المصري لعام 2023.

من هو معلق مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2023؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن المعلقين الذين سيتولون التعليق على مباراة الأهلي والزمالك القادمة، ومع ذلك فمن المعتاد أن يتولى المعلقون المخضرمون مدحت شلبي وأيمن الكاشف تعليق المباريات الكبرى في الدوري المصري، قد يتم تأكيد هذه المعلومة عندما يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل البث المباشر للمباراة.