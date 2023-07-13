رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf العراق 2023 الدور الاول عبر التربية العراقية وونتائجنا، زاد البحث من أبنائنا الطلاب في جمهورية العراق، علي مؤشرات جوجل لمعرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة حسب ما أعلنت عنه وازرة التربية العراقية، بإعلان نتيجة الثالث المتوسط نهاية الأسبوع الجاري وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات في الكنترولات، وخلال هذه المقالة سوف نتعرف معكم علي خطوات الإستعلام عن Results الآن رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf العراق 2023 الدور الاول عبر التربية العراقية وونتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تصدرت نتائج 2023 الثالث متوسط جميع محافظات العراق الدور الأول مؤشرات البحث علي جوجل من الطلاب والطالبات اللذين يبحثون عن رابط نتائج ثالث متوسط عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية للمحافظات بغداد والرصافة الكرخ البصرة ذي قار ديالى كربلاء كركوك ميسان المثنى النجف نينوى القادسية الأنبار بابل صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة السليمانية واسط اربيل دهوك ثالث المتوسط، والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت عبر الرابط التالي: www.moe.gov.iq أو من هناااااااااااا.

البحث عن خانة “النتائج الإلكترونية” والضغط عليها.

اختيار عام الدراسة واسم المحافظة واسم القضاء والمدرسة التي يدرس بها الطالب.

إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب الموجود على بطاقة الاستمارة.

الضغط على زر “بحث”.

سيتم عرض نتيجة الطالب على الشاشة، ويمكن الاحتفاظ بها أو طباعتها حسب الرغبة.

يجب التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة. كما يمكن الاستفسار عن النتائج من خلال المدرسة التي يدرس بها الطالب أيضًا.