القمة 126″ موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة Al-Ahly vs Zamalek

تترقب جماهير الكرة العربية وخاصة المصرية بفارغ الصبر موعد مباراة القمة المرتقبة الـ126 بين الأهلي والزمالك، تعد هذه المواجهة خاصة ومثيرة لاهتمام جماهير كرة القدم، وتأتي ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة وهو قد استعاد درع بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، حقق الفريق الأحمر الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، مما أدى إلى تأكيد تفوقه في صدارة جدول المسابقة برصيد 75 نقطة.

من ناحية أخرى، يواجه الزمالك تحديًا كبيرًا في المواجهة، حيث يتعين عليه وقف تتويج الأهلي باللقب، يعتبر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائد الفريق البيضاوي ويعول على قدرة فريقه في التصدي وإحباط محاولات الأهلي لتحقيق انتصار جديد.

من المتوقع أن يكون لقاء الخميس يومًا احتفاليًا لجماهير الأهلي بتتويج الفريق باللقب، بينما سيكون الزمالك عازمًا على القتال ومنع الاحتفالات الأحمر في هذه المباراة المهمة.

يراهن المدرب خوان كارلوس أوسوريو على عدة أسلحة لتحقيق الفوز وإلحاق الخسارة الأولى بالأهلي في المسابقة المحلية هذا الموسم، يعتبر أحمد السيد زيزو وناصر منسي وسيف الدين الجزيري ومحمود عبد الرازق شيكابالا من اللاعبين ذوي القدرات التهديفية الخطيرة والمهارات الفنية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ستنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الخميس، الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، ستقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت ببث مباراة القمة المرتقبة رقم 126 بين الأهلي والزمالك، وقد قامت القناة بتخصيص استوديو تحليلي خاص يجمع نجوم كرة القدم المصرية الذين شاركوا في مباريات القمة في الماضي القريب، سيتم تحليل أداء الفريقين خلال المباراة على مدار اللقاء، وسيقدمون وجهات نظرهم وتحليلاتهم حول سير المباراة وأداء اللاعبين والتكتيكات المستخدمة، هذا سيوفر للمشاهدين فرصة للاستماع إلى آراء الخبراء والاستفادة من تحليلاتهم المتخصصة.