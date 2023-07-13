موقع نتائج البكالوريا 2023 المغرب الدورة الاستدراكية bac.men.gov.ma

موقع نتائج البكالوريا 2023 المغرب الدورة الاستدراكية، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي وبدأت عمليات البحث عن رابط نتيجة البكالوريا والتي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية في المغرب أنها أصبحت متاحة أمام الجميع، حيث تعد نتائج الدورة الاستدراكية والدورة العادية من أكثر الأمور بحثاً في المغرب خلال الساعات الأخيرة، وأشارت الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام تؤكد الجهد التي تبذله الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج البكالوريا المغرب 2023 من خلال رابط وزارة التربية المغربية .

موقع نتائج البكالوريا 2023 المغرب

حيث أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية في المغرب على الفيس بوك أن نتيجة البكالوريا سوف تظهر أمام الجميع في يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، وأشارت الوزارة أنها كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات حتى تطمئنم أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأكدت الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام تؤكد نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة في بداية العام الدراسي ،وأشار وزير التعليم المغربي خلال لقاء له على قناة المغرب الرياضية أن الوزارة سوف تقوم بتكريم أوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي كبير بحضور عدد من القيادات التعليمية واولياء أمور الطلاب.

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