حمل الآن بصيغة PDF نتائج الثالث متوسط نتائجنا 2023 في محافظات العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإصدار أكثر من طريقة يمكنك الاستعلام بها عن نتائج الثالث متوسط نتائجنا 2023 بالإضافة إلى أنه يمكنك الاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع الخطوات الأزمة، فتعد هذه المرحلة من المراحل المصيرية التي تحدد مستقبل الطلاب.

نتائج الثالث متوسط نتائجنا 2023

يمكنك الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا في خلال ثواني وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التى صرح بها الموقع وهي كتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع نتائجنا الإلكتروني، بعد تفعيل خدمة الانترنت الخاصة بهاتفك.

من ثم ستجد مجموعة من الأقسام في واجهة الموقع.

قم بنقر على عرض نتائج الصف الثالث المتوسط.

من ثم عليك أن تجيب على الخانات الفارغة التى أمامك.

ومن ثم أكتب المحافظة التى تقيم بها، بعدها قم بنقر على استعلام.

في حالة تم صدورها ستتمكن من تحميلها على الفور من خلال النقر عليها.

سيتم حفظها داخل هاتفك بصيغة Pdf.

وفي حين أن لم تظهر سيتم أخبارك بأنه سيتم إعلانها عن قريب.

نتائج الثالث المتوسط موقع وزارة التربية والتعليم

يمكنك أيضاً الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث من خلال موقع الوزارة، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات، وهي كتالي: