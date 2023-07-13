خطوات استعلام عن حالة قبول في تكافل وكرامة للحصول على راتب شهري 3000 ج

يتساءل الكثير من المواطنين المقيمين داخل الأراضي المصرية عن كيفية استعلام عن حالة قبول في تكافل وكرامة ولذلك قامت الوزارة بإطلاق رابط لتوفير الجهد والوقت، وأيضًا لمنع التكدسات والازدحامات لعدم نشر العدوى، لذلك قامت أيضاً بالإعلان عن الخطوات التى يجب اتباعها، وهذا ما سوف نقوم بذكره خلال السطور التالية.

استعلام عن حالة قبول في تكافل وكرامة

في إذا قمت بتسجيل في برنامج تكافل وكرامة وتريد الاستعلام عن حالة للقبول، فمن خلال اتباعك الخطوات التى سوف نقوم بذكرها الآن يتم معرفة إذا كان تم قبولك أم رفضة:

أولاً قم بذهاب إلى موقع وزارة التضامن الالكتروني.

بعدها قم بتدوين بيانات تسجيل الدخول منها البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعدها سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ستجد مجموعة من الخدمات قم بنقر على الاستعلامات، و قم بنقر على أيقونة تكافل وكرامة

بعدها سيطلب منك إدخال بعض البيانات منها الرقم القومي المتواجد في بطاقة تحقيق الهوية.

بعدها قم بكتابة الاسم والبلد التى تقيم بها، واضغط على أيقونة بحث.

ستظهر لديك كافة المعلومات التي تريدها، في حال تم قبول طلبك ستجد الراتب الذي يتم صرفة وموعد الصرف أيضا.

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة

قبل التسجيل هذا البرنامج يجب قراءة الشروط جيدا من أجل قبولك في هذا البرنامج ولذلك سوف نقوم بذكرها الآن: