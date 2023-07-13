تعرف على تشكيلة فريق الأهلي ضد الزمالك 2023 في المباراة المنتظرة اليوم 13 يوليو

ازداد البحث عن تشكيلة فريق الأهلي ضد الزمالك 2023 ، في القترة الأخيرة، من جانب جمهور النادي الأهلي، وأيضًا جمهور نادي الزمالك، وهذا في حيز اقتراب هذا الموعد الخاص بالمباراة التي سوف تجمعهما سويًا بالدوري المصري الممتاز، وفيما يلي سوف نبين التشكيل المتوقع للنادي الأهلي.

تشكيلة فريق الأهلي ضد الزمالك 2023

من الممكن أن يدخل فريق الأهلي المباراة التي سوف تجمعه مع نادي الزمالك، بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي سيكون في حراسة المرمى.

كما أن كلًا من علي معلول، وكذلك محمد عبد المنعم، محمد هاني، وياسر إبراهيم، سوف يكونوا في خط الدفاع.

كذلك كلًا من أفشة، ومروان عطية، وأيضًا أليو ديانج، سوف يكونوا في خط الوسط.

كمغوات حسين الشحات، وأيضًا بيرسي تاو، ومحمود كهربا، سوف يكونوا في خط الهجوم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يستعد حتى يواجه مباراة غريمه المعروف الزمالك، وذلك في حيز منافسات البطولة الخاصة بالدوري المصري الممتاز، ومن الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستقام غدًا الخميس، الذي سوف يكون موافقًا الثالث عشر من يوليو 2023م، وسوف تنطلق صافرة المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءًا، بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة الأهلي السابقة

لقد انتصر النادي الأهلي على نادي الاتحاد السكندري، وذلك بهدفين مقابل لا شيء، بالمواجهات الأخيرة للنادي الأهلي، في الدوري المصري قبل مواجهة نادي الزمالك، ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي سوف يواجه نادي الزمالك باستاد القاهرة الدولي، وذلك من بين فعاليات الجولة الواحد والثلاثون من ومن بطولة الدوري.