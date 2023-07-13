مع اقتراب الموعد .. تعرف على عبارات تهنئه بمناسبه السنة الهجرية 1445

زادت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عبارات تهنئه بمناسبه السنة الهجرية، حيث تعتبر من أجمل المناسبات التي تذكرنا دائماً بهجرة رسولنا الكريم، فنحن دائما نتبعه ونتبع السنة النبوية، كما تقوم الحكومة بالدول الاسلامية باعطاءة عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالقطاعات العامة والخاصة أيضًا.

عبارات تهنئه بمناسبه السنة الهجرية

أيام قليلة وسيهل علينا مناسبة العام الهجري الجديد، حيث يتبادل الأحبة التهنئة فيما مثل الأصدقاء والأقارب وغيرهم ومن العبارات التي يمكن تبادلها فيما بين الاحبه هي:

عام هجري جديد على جميع الأمة الإسلام وينعاد عليكم بالخير والبركات، جعلها الله مناسبة سعيدة وبشركم بالخير دائماً.

سوف نستقبل عام هجريا بالخير والبركة خلال الأيام القليلة القادمة، كل عام وأنتم بخير.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل العام الهجري الجديد عاما مليء بالخير وزاد من احبتكم.

سوف يهل علينا أجمل مناسبة قريباً، وهو ذكرى هجرة رسولنا الكريم.

كل عام وأنتم بخير، جعله الله عاما هجريا ملئ بالأمل والسعادة والتفاؤل على قلوبكم وبشركم بالخير الذي تنتظروه.

ربي يجعله عاماً سعيداً عليكم وبشركم بما تنتظرونه دائمًا.

رسائل تهنئة بمناسبة العام الهجري

هناك بعض العبارات التي يمكن مبادلتها عند قدوم مناسبة العام الهجري الجديد فيما بين الأحباب وهي كالآتي: