هنـــا .. شروط القبول في الكلية الحربية للبنات 2023 والكلية العسكرية وخطوات التقديم

شروط القبول في الكلية الحربية للبنات 2023 عديدة ومختلفة ويجب توافرها بأكملها من أجل القبول بها كما يوجد ميعاد محدد يتم فيه بدء التقديم في هذه الكلية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالكلية الحربية.

شروط القبول في الكلية الحربية للبنات 2023

توجد العديد من الشروط المختلفة والمتنوعة الواجب توافرها من أجل القبول في الكلية الحربية الخاصة بالبنات لهذا العام وهذه الشروط المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي

يجب أن تكون الطالبة المقدمة مصرية الجنسية ولا تحمل أي جنسية أخرى.

كما يجب ألا يقل طول المتقدمة عن 176 سم.

يجب أن تجتاز كافة الاختبارات والفحوصات المقررة من قبل المجلس الأعلى الكلية العسكرية.

كما يحب أن تجتاز المقدمة 7 أمتار قفزة ثقة طويلة.

يجب أن تكون الطالبة غير متزوجة أثناء التقديم إلى الكلية الحربية

كما يجب أن يتم تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل الموعد المحدد للتقديم.

يجب أيضًا أن تتمتع الطالبة بحسن السيرة والسلوك وخالية من أي حادث جنائي.

معلومات حول الكلية الحربية للبنات

توجد بعض المعلومات المختلفة التي تخص الكلية الحربية للبنات وهذه المعلومات يمكن أن تتمثل في الآتي