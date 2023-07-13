احجزها الآن HER نتائج الثالث متوسط بالاسم 1444 موقع ناجح/النجاح today

نتائج الثالث متوسط بالاسم في الوقت الحالي، يولي الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات اهتمامًا كبيرًا للحصول على نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023 أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستتاح للطلاب خلال أسبوع عبر الموقع الرسمي المخصص للنتائج، والذي يعرف باسم “نتائجنا” ويتوقع أن تنتهي وزارة التربية والتعليم قريبًا من عملية التصحيح، حيث لم يتبقى سوى حوالي 25٪ من العملية وبعد الانتهاء، سيتم رصد النتائج والإعلان عنها لجميع المحافظات، بما في ذلك نينوى وديالي والنجف ويجب التأكيد على أن حصول الطلاب على نتائجهم هو هدف كبير، وعليهم الانتظار لبضعة أيام إضافية حتى يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي.

نتائج الثالث متوسط بالاسم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الثالث متوسط بالاسم أيضًا من خلال زيارة مقر المدرسة التي يدرس بها الطالب فعادةً ما يتم عرض النتائج في لوحات إعلانية بالمدرسة أو يتم توزيعها في الفصول الدراسية. وبالتالي، يمكن الاستعلام المباشر من المعلمين أو إدارة المدرسة بشأن نتائج الطالب.

وزارة التربية العراقية

لتسهيل العملية وتجنب الضغط والارتباك، قررت وزارة التربية العراقية الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في جميع المحافظات في نفس الوقت وبذلك ستتوافر نتائج الثالث المتوسط في النجف ونينوى وديالي وجميع المحافظات في وقت واحد عندما يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للعراق بشكل عام.

استخراج نتائج الثالث متوسط بالاسم 2023

للحصول على نتائج الثالث متوسط بالاسم 2023 في نينوى وديالي والنجف، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح المتصفح الخاص بك وادخل عنوان الموقع الإلكتروني “نتائجنا”.

بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ستظهر رسالة تفيد بأن نتائج الثالث المتوسط قيد الانتظار حاليًا. قم بالانتظار حتى تصبح النتائج متاحة.

عندما تتاح النتائج، ستظهر خانة الاستعلام عن النتيجة وقم بإدخال اسم المحافظة في هذه الخانة وانتظر لبضع دقائق.

ستظهر لك صفحة أو ملف يحتوي على النتائج، وقد يكون في صيغة PDF أو Google Drive قم بتنزيل الملف إلى جهازك الشخصي.

في الملف، ستجد قائمة بأسماء جميع المديريات التابعة لمحافظة النجف وأسماء الطلاب المرتبة تحت كل مديرية. قم بالبحث عن مديريتك الخاصة ومن ثم البحث عن اسمك.

ستجد درجاتك في جميع المواد بجانب اسمك، وعرض الدرجات سيكون بشكل أفقي.



نصائح قبل النتيجة

نتائج الثالث متوسط بالاسم ينصح بعض الخبراء باتباع بعض الإرشادات العامة لمواجهة انتظار نتائج الثالث المتوسط بشكل صحي. من الجيد تقديم الدعم العاطفي والتشجيع للطلاب خلال هذه الفترة الحساسة كما يُنصح الطلاب بالتركيز على الأنشطة الإيجابية والمفيدة للمساعدة في تخفيف التوتر، مثل ممارسة الرياضة والقراءة والمشي والاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء والعائلة ويمكن أيضًا تشجيع الطلاب على تحديد أهدافهم المستقبلية والعمل على تحقيقها، مما يمنحهم شعورًا إيجابيًا ويساعدهم في التحضير للمستقبل.

كما ينصح الطلاب بتحديد مسارهم الأكاديمي المستقبلي والعمل على تحقيقه، والبحث عن الدورات والبرامج التدريبية التي يمكنهم الاستفادة منها. في النهاية، يجب تذكير الطلاب بأن النتائج ليست كل شيء، وأنه يجب عليهم الاستمرار في العمل الجاد وتحسين مهاراتهم الأكاديمية والشخصية.