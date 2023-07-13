خطوات الحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز injaaz.om والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن خطوات الحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز، التي بات حلم عدد كبير من الأشخاص خلال الفترة الأخيرة، وكالعادة يحرص موقع البديل على تغطية أهم الأخبار سواء في التعليم أو الأخبار العامة التي تهم القارئ العربي من شتى أنحاء العالم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز….

خطوات الحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز

حيث تسعى الحكومة السعودية على تقديم العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز، والتي يمكن للمواطن الاطلاع عنها والحصول عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية .

الدخول على بوابة انجاز .

ثم اضغط على الاستعلام عن تأشيرة السعودية المراد الاستعلام عنها .

ادخال البيانات المطلوبة ورقم الجواز .

ادحال رمز التحقق في الخانة الموجودة أمامك.

ثم انقر أنك ليس روبوت.

في النهاية اضغط على استعلام وسوف تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية 1444

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

يجب أن يكون جواز السفر المقدم ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

أن يقوم المواطن بدفع الرسوم الخاصة بالتأشيرة.

الالتزام برفع المستندات المطلوبة .

قيمة استخراج على تأشيرة السعودية 1444

وصرحت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن أن مدة تأشيرة السعودية لا تتخطى الـ 90 يوم،وعن قيمة التأشيرة فهي كالتالي: