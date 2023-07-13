“ظهرت✔️اعرف نتيجتك الان”رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا الوزاري

ينتظر معظم الطلاب في العراق الآن عن نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الاول والتي تُعتبر أكثر البحث عنها شيوعًا على الإنترنت، وتسعى وزارة التعليم في العراق جاهدة لنشر النتائج في أقرب وقت ممكن، وتبذل جهودًا كبيرة لكشف النتيجة المنتظرة يورد التقرير المعلومات حول توقيت ظهور نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الاول وكيفية الاستعلام عنها مباشرة.

تقوم وزارة التربية العراقية حاليًا بالتحضير لنشر نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الاول في بابل بعد انتهاء لجان الفحص والتدقيق من عملية تصحيح الأوراق الامتحانية، يمكن للطلاب تنزيل نتائجهم من خلال المواقع الإلكترونية، وقد قامت وزارة التربية العراقية بتوفير رابط في موقع نتائجنا لتسهيل الوصول إلى النتائج.

نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الاول

ستعلن الوزارة نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الاول في محافظة بابل وجميع المديريات التربوية في نفس الوقت، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أنه سيتم توفير نتائج الامتحان في محافظة بابل وباقي المديريات التربوية في العراق خلال ال٤٨ ساعة القادمة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل كامل، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات غدًا يوم الخميس، وذلك للتأكد من تدقيق درجات الطلاب في جميع المواد بطريقة صحيحة، كما أكدت وزارة التربية العراقية نسب نجاح مرتفعة لطلاب الصف الثالث المتوسط في محافظة بابل وجميع المديريات التربوية الأخرى في العراق.

أوضح وزير التربية العراقي في بيانه الرسمي أن هناك مؤشرات إيجابية للنجاح، وأن نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية في بعض المواد كانت غير متوقعة، كما أفاد أن النتائج ستكون متاحة على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي وبعض المواقع الموثوقة مثل ملازمنا و نتائجنا في جميع أنحاء العراق، ويمكن الحصول عليها بسهولة من خلال إدخال اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

عَمِلَتْ وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ الْعِرَاقِيَّةُ عَلَى تَسْهِيلِ عَمَلِهَا فِي الْوُصُولِ إِلَى نَتَائِجِ اَلثَّالِثِ المُتَوَسِّطِ 2023 بَابِلَ الْحِلَّةِ مِنْ قِبَلِ الطُّلَّابِ وَأَوْلِيَاءِ اَلْأُمُورِ وَذَلِكَ عِنْدَ إِعْلَانِهَا بِشَكْلٍ رَسْمِيٍّ، وَذَلِكَ عَبْرَ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْمَوَاقِعِ الرَّسْمِيَّةِ الَّتِي سَتُتَاحُ النَّتَائِجُ فِي صَيْغَةِ مَلَفَاتِ بي دي إف لِكُلِّ مُحَافَظَةٍ، وَالَّتِي يُمْكِنُ تَنْزِيلُهَا مِنْ مَوْقِعِنَا نَتَائِجُنَا أَوْ عَبْرَ مَوْقِعِ وَزَارَةِ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ الْعَرَاقِيَّةِ.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بابل

في البداية، يتعين عليك الولوج إلى بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال فتح الرابط الآتي https://www.natiga4dk.net/mlazemna

بعدها، اكتب الرمز التحقق الذي يظهر أمامك.

ثم اضغط على أيقونة تحقق.

اضغط على رمز الصفحة الرئيسية للوصول إلى التالي المتوسط.

سيظهر أمامك ملف النتيجة أمام كل محافظة.

في النهاية، قم بتحميل الملف والوصول إليه، ثم قم بالبحث عن اسم الطالب وستظهر النتيجة أمامك.

تم بدء تحميل نتائج الفصل الأول من نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الاول وحاليًا يتم تنزيلها على الموقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة.

يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ الدور الاول على موقع وزارة التربية العراقية وذلك بواسطة رقم مقعد الطلاب، هذا يتنافى مع موقع نتائجنا الذي يقدم النتائج عن طريق تنزيل ملف يحتوي على نتائج جميع الطلاب في المحافظة.

نتائج الثالث متوسط 2023 PDF