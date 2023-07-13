“عااااااجل 9iraq NOW “نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول جميع محافظات العراق pdf عبر موقع نتائجنا

ينتظر ألاف الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المحافظات العراقيةعن ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من تقييم الدرجات وتجميعها من مراكز الرصد المختلفة من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في العراق خلال يوم أو يومين، حسب تصريحات المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العراقية، سيتم الإعلان رسميًا عن النتائج في السبت المقبل أو الأحد، وفقًا لما أعلنته الصفحة المهتمة بأخبار وزارة التربية والتعليم العراقية على موقع “إنستجرام”.

أعلن محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، أنه تم تأجيل إعلان نتائج الثالث المتوسط لغرض التدقيق الكامل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في يومي السبت أو الأحد القادم بإذن الله.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول

ونظراً لما سبق، وبناءً على كافة الدلائل التي تشير إلى تأجيل النتائج حتى يوم السبت أو الأحد المقبل، والسبب هو إجراء التدقيق والتحليل والمراجعة نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول.

وَالْجَدِيرُ بالذِّكْرِ وَالْإِشَارَةِ، أن حساب 9iraq قَامَ بِنَشْرِ خَبَرٍ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا الْخَبَرِ مُبَاشَرَةً، بِخَصُوصِ نِتَائِجِ الثَّالِثِ الْمُتَوَسِّطِ “بَعْدَ قَلِيلٍ”، إِلَّا أَنَّهُ عَادَ مَرَّةً أُخْرَى، وَحَسْبَ مَا تَحَقَّقَ لَدَيْهِ مِنَ الْمَصَادِرِ يَقُولُ بِتَأْجِيلِ إِعْلَانِ النَّتَائِجِ بِشَكْلٍ رَسْمِيٍّ لِيَوْمِ السَّبْتِ أَوْ الْأَحَدِ الْمُقْبِلِ.

بعد الإعلان الرسمي، يقوم الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا بالبحث عن كيفية استخراج النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وفيما يلي سنقدم لكم الخطوات المطلوبة:

الرجاء الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق. هنا .

. ابحث عن رابط أو أيقونة “ نتائج الصف الثالث متوسط “ واضغط عليها.

“ واضغط عليها. الآن، يجب عليك إدخال رقم الامتحان الخاص بالشخص الذي ترغب في الاستفسار عنه.

بعد ذلك، قم بالضغط على الرمز المخصص لعرض النتائج.

بعد مراجعة آخر أخبار “نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023” يتوجب عليك الآن التحقق من دقة البحث عن النتيجة يجب أن نشير هنا إلى وجود موقع بعنوان “نتائجنا”، حيث يقدم أيضًا النتائج، ولكننا لم نشر رابطه هنا نظرًا لأنه غير رسمي.