وزارة التربية في العراق توضح خبر عاجل مفاجئ لنتائج الثالث متوسط الدور الأول

قامت وزارة التعليم العراقية بإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط عبر الموقع الخاص بالوزارة وذلك بصيغة pdf، وهذه النتائج لاقت ردود أفعال واسعة من قبل وسائل الإعلام العراقية، وأيضًا جذبت انتباه الرأي العام، وذلك لأهمية الثالث المتوسط في المراحل التعليمية بالنسبة للطلاب، كما أكدت الوزارة على أن نسب النجاح بالثالث المتوسط هذا العام ترتفع عن الأعوام السابقة، وذلك وإن دل يدل على سهولة الامتحانات على الطلاب.

نتائج الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣

حيث أوضحت وزارة التعليم العراقية نتائج الصف الثالث المتوسط، وذلك وفق الخطة التي وضعتها الوزارة للإعلان عن النتيجة النهائية، وسوف تقوم الوزارة بإعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط لجميع الطلاب عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، ويعتبر موقع الوزارة هو المنفذ الوحيد الذي يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة منه، وذلك عن طريق استخدام الطالب البيانات الخاصة به مثل رقم الجلوس والاسم وغيرها، وحتى الآن لم تقوم الوزارة بإعلان النتائج للطلاب بالمحافظات، ولكنها قامت بإيضاح كافة التفاصيل، وأكدت والوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في الساعات القادمة، وذلك بعد أن أنهى جميع الطلاب في كافة المحافظات الامتحانات الخاصة بهم، وسوف تُنشر النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة فور إعلانها.

رابط موقع وزارة التربية لنتائج الصف الثالث المتوسط

على الطلاب التحقق من النتائج الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وهو موقع نتائجنا، وبعد دخول الطالب على الموقع تظهر له مجموعة مختلفة من الخيارات، ويختار الطالب منها نتائج الصف الثالث المتوسط، وبعدها يقوم الطالب بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وأخيرًا يضغط على عرض النتيجة وستظهر فورًا بالتفاصيل.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣

ويمكن الاطلاع على النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط بالعراق عن طريق موقع نتائجنا وهو الموقع الخاص بالوزارة، وذلك يكون باتباع مجموعة من الخطوات على الطالب إكمالها وهي كالتالي: يجب على الطالب القيام بزيارة الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق الرابط التالي http://www.moe.gov.iq/، ثم يبحث داخل الموقع عن القسم الخاص بالنتائج، ثم يختار الطالب السنة الدراسية، ومرحلة الدراسة، وأيضًا المحافظة التي أدى بها الامتحان، وبعدها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، وفي النهاية يضغط الطالب على خيار العرض ويتم عندها عرض كافة النتائج.