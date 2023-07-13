“هنا” خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم والرقم عبر موقع المصرية للاتصالات

عديد من الأشخاص تساءلوا عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم والرقم ، وذلك بعدما عملت شركة وي على توفير هذه الخطوات بشكل إلكتروني، وذلك لكي تسهل على جميع المواطنين خدمة التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي بسهولة من المنزل، ومن خلال شبكة الإنترنت، بغير الحاجة إلى التوجه إلى مقر الشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم والرقم

وفرت الشركة المصرية للاتصالات خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم والرقم ، وهي كما يلي:

أولًا: الانتقال إلى موقع شركة وي، من هنا.

ثانيًا: إدخال كلًا من كود المحافظة، بجانب رقم التليفون الأرضي.

أخيرًا: الضغط على زر “عرض الفاتورة”، ومن ثم سوف يتم ظهور قيمة فاتورتك الخاصة بالتليفون الأرضي أمامك مباشرًة، ويمكنك سداد تلك الفاتورة إلكترونيًا أيضًا، وذلك من خلال طرق عدة، من ضمنها الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي

أنتجت الشركة المصرية للاتصالات، رابط يمكن من خلاله أن يستعلم كل المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي، إذ أنه بإمكانك الآن معرفة قيمة تلك الفاتورة الخاصة بشهر يوليو الجاري إلكترونيًا، بواسطة دخولك على رابط الوزارة الذي أرفقته المواطنين، واتباع الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قالت إنه لا بد من سداد قيمة تلك الفاتورة حتى اليوم الموافق من 15 يوليو 2023م، ولا ينبغي أن يتأخر المواطن عن سداد الفاتورة عن هذا اليوم المحدد، وإلا سوف يتم فرض غرامة مالية على المواطن الذي سوف يتأخر عن السداد.