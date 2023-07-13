“وزارة المالية” تزف بشرى سارة عن موعد صرف المكافأة السنوية للمعلمين 2023

يبحث العديد من أساتذة المراحل التعليمية المختلفة عن موعد صرف المكافأة السنوية للمعلمين 2023، وذلك بالتزامن مع آخر أيام الثانوية العامة، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان الأخير من العام الدراسي، لذلط تصرف مكافأة سنوية للمعلمين في شهر يوليو كحافز لهم على مجهوداتهم في مراقبة الطلاب وسير العملية التعليمية طيلة فترة الاختبارات.

صرف المكافأة السنوية للمعلمين 2023

وقد أعلنت الإدارات التعليمية على كافة مستوى محافظات الجمهورية أنها شارفت على الانتهاء من عملية ملء استمارات المكافأت الخاصة بالمعلمين على أن يتم ارسالها الى مدارسهم خلال الفترة القادمة، ليتم رفعها السيستم الالكتروني الخاص بالمكافأت والحوافز، علماً أنه كان من المفترض صرفها على دفعتين في يونيو ويوليو ولكن بسبب العجز في سيولة الميزانية وقته تم صرفها جميعها في شهر يوليو.

ويتم تقديم الاستمارات من قبل كل مدرسة على أن تحتوي على البيانات الخاصة لكل معلم والتي تشمل:

بطاقة الرقم القومي

شهادة الخدمة

الحساب البنكي الخاص به

قيمة مكافأة الامتحانات 2023

وفي هذا الصدد يبحث العديد من المعلمين ع ن قيمة المكافأت الخاصة بالامتحانات والتي تتلف كل عام بحسب ما تعلن عنه وزارة التربية والتعليم، كما أنها تختلف بحسب المراحل التعليمية، وتتراوح قيمة مكافأة الامتحانات 2023 ما بين 500 و2000 جنيه وقد حددت الوزارة بعض العوامل التي تحدد القيمة لكل معلم ويمكن أن يتم تصنيفها كالتالي: