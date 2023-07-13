عاااجل results~نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول جميع محافظات العراق pdf بالاسم والرقم الامتحاني

يَنْتَظِرُ جَمِيعُ طُلَابِ الصَّفِ الثَّالِثِ الْمُتَوَسِّطِ الْإِعْلَانَ عَنْ نتائج الثالث متوسط 2023 بعْدَ انْتِهَاءِ عَمَلِيَّةِ التَّصْحِيحِ وَالرَّصِدِ الَّتِي تَمَّ الْإِعْلَانُ عَنْهَا، وَيَبْقَى فَقَطَ أَنْ يَتَمَّ نَشْرُ النَّتِيجَةِ لِيَعْرِفَهَا جَمِيعُ الطُّلَابِ، وَمِنَ الْمُتَوَقَّعِ أَنْ يَتَمَّ نَشْرُ نتائج الثالث متوسط 2023 عَبْرَ الْمَوْقِعِ الرَّسْمِيِّ لِوِزَارَةِ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ الْعِرَاقِيَّةِ فِي السَّاعَاتِ الْقَادِمَةِ، كَمَا أَعْلَنَتِ الْوِزَارَةُ أَنَّهَا سَتُنْشِرُ النَّتَائِجَ فِي جَمِيعِ الْمُحَافَظَاتِ لِطَمَّأَنَةِ جَمِيعِ الطُّلَابِ وَأَوْلِيَاءِ الْأَمْورِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ بِشَدَّةٍ الْإِعْلَانَ عَنْ نتائج الثالث متوسط 2023 والدَّرَجَاتِ الَّتِي تَمَّ الْحُصُولُ عَلَيْهَا فِي نِهَايَةِ الْعَامِ الدِّرَاسِيِّ وَنِهَايَةِ الْامْتِحَانَاتِ النِّهَائِيَّةِ.

نتائج الثالث متوسط 2023

في الساعات القادمة، ستتم نشر نتائج الثالث متوسط 2023 عبر الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة ستتم النشر في جميع المحافظات التي أقيمت فيها الامتحانات النهائية في الفترة السابقة، بما في ذلك بغداد ونينوى وديالى والكرخ 1 و2 و3 والرصافة 1 و2 والأنبار والبصرة وكربلاء وبابل وغيرها من المحافظات، سيتم الإعلان عن النتائج أيضًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، الذي يهدف إلى تسهيل وصول الطلاب إلى النتائج بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المؤسسات التعليمية، بحيث يمكن الحصول على النتائج من المنزل.

بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي، تساءل جميع الطلاب عن موعد إعلان النتائج. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستتوفر للجميع على الموقع الإلكتروني في الساعات القادمة المقبلة، كما أوضحت الوزارة أنها قامت بالإشراف الكامل على عملية الامتحان للتأكد من تنفيذها وفقًا للخطة المحددة وتجنب الغش داخل اللجان. وقد حققت المدارس كفاءة عالية خلال فترة الامتحانات، مما ساهم في تسهيل إجراءات التصحيح بدقة وبدون أي عوائق.\\\

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023

قبل بضع ساعات فقط من إصدار النتائج النهائية لجميع الطلاب، نود أن نعلن لكم الآن عن الطريقة التي يمكنكم من خلالها الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها بسهولة تامة عبر الموقع الإلكتروني كل ما عليكم فعله هو اتباع الخطوات التالية: