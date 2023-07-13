عاجل .. تحديد موعد صرف مكافآت المعلمين 2023 ويتم صرفها في هذا اليوم!

ارتفع البحث بمحركات جوجل عن موعد صرف مكافآت المعلمين ، إذ يريد الأشخاص الاطلاع على هذا الموعد الذي سيتم فيه صرف هذه المكافأة لجميع المعلمين، فكما نعلم أن تلك المكافأة تأتي تقديرًا لكل المعلمين على كل شيء قاموا بفعله من أجل الطلاب، حيث أن ذلك تقديرًا ومكافأة لهم على ما قاموا يبذله من أجل الكلاب طوال العام الدراسي، لذا تقوم الوزارة بمنح هذه المكافأة لهم، ومن المقرر أن يتم صرفها في أي يوم من هذه الأيام الجارية، وفيما يلي سوف نرفق لكم الموعد بالتحديد الذي من المفترض أن تصرف فيه هذه المكافأة لهذا العام الدراسي 2023م.

موعد صرف مكافآت المعلمين

حتى الآن فيما يخص موعد صرف مكافآت المعلمين ، فإنه لم يتم الإعلان عن موعد ثابت تصرف هذا المكافأة التي تتعلق بالمعلمين، وتجدر الإشارة بأنه حينما تقوم الوزارة بتحديد هذا د اليوم الذي من المفترض أن تُصرف فيه تلك المكافأة، فسيتم إخبار المعلمين بذلك، من خلال إعلان الوزارة عن هذا الموعد.

صرف مكافأة المعلمين 2023

مكافأة المعلمين من المقرر أن يتم صرفها في الأيام القادمة، هذا بجانب أنه كان من المقرر أن تُصرف للمعلمين بالشهر السابق، وهو شهر “يونيو”، لكن في الواقع أنه لم يكن هناك سيولة مالية، لذا قامت الوزارة بتأجيل هذا اليوم الخاص بصرف المكافأة، حتى يتم صرفها بالشهر الجاري، وهو شهر يوليو 2023م، ومن الجدير بالذكر أن تلك المكافأة يتم منحها للمعلمين تقديرًا لهم على مجهودهم الذي بذلوه طوال العام الدراسي.