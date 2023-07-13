مبروك للجميع.. رابط نتائج الدبلوم العام 2023 سلطنة عمان الفصل الثاني عبر موقع البوابة التعليمية

رابط نتائج الدبلوم العام 2023 سلطنة عمان الفصل الثاني، يتوفر عبر موقع البوابة التعليمية العمانية الرسمي على الإنترنت، ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور التعرف على النتيجة بكل سهولة، خاصة في ظل إتاحتها عبر الإنترنت تيسيراً على الجميع وتوفيراً للوقت والجهد من الذهاب للمدارس ومكاتب استخراج النتيجة، ومن المعروف أن دبلوم التعليم العام عبارة عن جزء من البرنامج التدريبي بالنسبة لمعلمي المدارس الحكومية، ونستعرض عبر موقعنا البديل تفاصيل عامة أبرزها رابط نتائج الدبلوم العام 2023 سلطنة عمان وطريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلوم العام عمان 2023 بالخطوات، تابع..

رابط نتائج الدبلوم العام 2023 سلطنة عمان

تم الإعلان عن رابط نتائج الدبلوم العام 2023 سلطنة عمان، وهو رابط موقع وزارة التربية والتعليم العمانية المعروف اختصاراً باسم البوابة التعليم، ويمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، خاصة في ظل عمليات البحث الكثيرة عنها، فقط اتبع الخطوات التالية:

في البداية ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان الرسمي مباشرة من هنا.

من القائمة الرئيسية اضغط على أيقونة “دخول النظام”، ثم اختر ما تقوم بالاستعلام من خلاله بين الهاتف والكمبيوتر إلخ..

اكتب البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول للموقع.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” وانتظر قليلاً.

سوف تظهر القائمة الرئيسية للموقع، اختر منها أيقونة “الاستعلام عن النتائج” للاستمرار.

اكتب اسم الطالب ورقم جلوسه في الموقع.

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وتجدها في نهاية الصفحة.

انتظر قليلاً حتى تظهر نتيجة الطالب بالتفصيل، وتشمل المجموع الكلي والنسبة المئوية ودرجات المواد وغيرهم.

يمكنك الاطلاع عليها أو حفظ الصفحة أو طباعة النتيجة أو تصويرها للوصول إليها بسهولة فيما بعد.

موعد الإعلان عن نتيجة دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في عمان خلال الفترة الأخيرة، عن موعد ظهور نتائج الدبلوم العام 2023، وأوضحت أنها تظهر خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق والمراجعة إلخ.. على أن يكون الموعد بالتحديد بين السادس عشر من شهر يوليو لعام 2023، وبين اليوم الثامن عشر من نفس الشهر، على أن تتعرف عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.