“وزارة التعليم المصري” تُعلن عن موعد ورابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 .. اعرف من هنـــا

أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها فور ظهورها، فتعد هذه المرحلة مهمه بنسبة لطلاب لأنها مرحلة تحديد المستقبل وتحقيق الاحلام، ولكن تسعى الوزارة جاهدة على تصحيح الامتحانات بشكل دقيق لكي يأخذ جميع الطلاب حقهم من درجات، ومن المتوقع إعلان النتيجة في نهاية شهر يوليو، أو في بداية شهر أغسطس.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكنك من خلال موقع نتيجة الثانوية العامة الاستعلام عن ظهورها، وذلك من خلال عدة خطوات قامت الوزارة بإطلاقها وهي كتالي:

أولاً قم بذهاب إلى خدمة تفعيل الانترنت المتواجدة في نظام هاتفك.

ثم قم بالولوج إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية.

بعدها سيتم نقلك إلى واجهة المستخدم الخاص بالموقع، منها ستجد في الجانب مجموعة من الخدمات، قم بنقر على بوابة الثانوية العامة

ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

سيطلب منك كتابة بعض البيانات منها رقم الجلوس الخاص بك، وتحديد الشعبة سواء أكانت أدبية أو العلمية.

ومن ثم ستظهر لديك شاشة تحتوي على كافة البيانات الخاصة بنتيجة الطالب.

نتائج الثانوية العامة 2023

بتأكيد مازالت امتحانات الثانوية العامة جارية، ولم يتم الانتهاء من أداء، ولكن فور الانتهاء سيتم البدء في عمليات التصحيح الأوراق، ومن ثم سيتم رصدها داخل الكنترول، بعدها سيتم اعتمادها، وحينها سيتم رفعها على الموقع، وإعلام الطلاب بظهورها، وفق المؤتمر الصحفي الذي سيقام من خلال وزير التربية والتعليم الأستاذ رضا حجازي، سوف يقوم بتناقش حول نسب نجاح الطلاب، وماهو التنسيق الخاص لدخول الكليات والجامعات.