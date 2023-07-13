“الرابط الرسمي والخطوات” كيفية الحصول على نتائج الحركة الانتقالية 2023 .. هنا مباشرة

يبحث الطلاب والمعلمين في المغرب عن كيفية الحصول على نتائج الحركة الانتقالية 2023 ، حيث أُعلن ان النتيجة ستظهر خلال الأيام المقبل، تعمل حركة الانتقالات على توزيع المعلمين والإداريين والطلاب على المدارس والإدارات التعليمية بالمغرب وفيما يلي سنوافيكم بخطوات الحصول على نتيجة الحركة الانتقالية فتابعونا فضلاً.

كيفية الحصول على نتائج الحركة الانتقالية 2023

تتم الحركة الانتقالية كل عام في نهاية العام الدراسي وبداية العام الجديد ويهتم الطلاب والمعلمين بمعرفة كيفية الحصول على نتائج الحركة الانتقالية 2023

لما تمثله من فرصة جيدة في تحسين المسيرة التعليمية وتعمل على تغطية احتياجات الطلاب من الكوادر التعليمية والادارية وتوفير الخدمات التعليمية المطلوبة.

طريقة الحصول على نتائج الحركة الانتقالية

يمكن الحصول على نتائج الحركة الانتقالية من خلال موقع وزارة التربية المغربية الرسمي ومن خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية المغربية الرسمي.

قم بالضغط على ايقونة نتائج الحركة الانتقالية.

قم بإدراج جميع البيانات الخاصة بك بما فيها رقم الهوية الوطني والرمز الخاص بك.

ومن ثم قم بالضغط على أيقونة البحث.

انتظر حتي يتم تحميل الصفحة الخاصة بك.

يمكن تحميل النتيجة الخاصة بك والتأكد منها.

كما يمكن الاستعلام عن الجهة التعليمية المختصة أو أي هيئة أخرى.

جدير بالذكر أن الحركة الانتقالية في المغرب تعد فرصة جدية لتحسين مستوى العملية التعليمية وهي أحد أهم المسارات التعليمية في المغرب، ويتهافت عليها جميع الطلاب والمعلمين والإداريين في الفترة الاخيرة بالمغرب.