هنا .. رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي manpower.gov.eg

صرحت وزارة العمل ببدء تقديم منحة جديدة للعمالة غير النظامية، والتي كانت تمنح للعاملين في قطاع التشغيل اليومي خلال فترة جائحة كورونا لدعمهم في مواجهة التحديات والأعباء المالية، تُقدم المنحة الجديدة على مرحلتين، حيث تدفع كل مرحلة على ثلاث دفعات، قيمة المنحة تبلغ 500 جنيه إسترليني.

رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي

تعلن وزارة القوى العاملة عن إصدار منحة جديدة للعمالة الغير منتظمة لعام 2023.

وسيتم صرف هذه المنحة عن طريق تسجيل العمالة الغير منتظمة في قاعدة البيانات الوطنية وتحديث بيانات المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة الجديدة المعروفة بـ “زيادة قيمة المنح الأربعة السنوية”، التي تستهدف فئات العمالة الغير منتظمة والتي تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا أو الأزمة الحالية.

تتراوح قيمة المنحة المالية التي ستصرف للعمالة الغير منتظمة بين 800 و 2000 جنيه مصري.

وسيتم توزيع هذه القيمة على عدة أشهر. فمثلاً، سيتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريًا لبعض العمال، حيث يتم تقسيم المنحة على فترة معينة، كما سيتم صرف منحة بقيمة 1000 جنيه لبعض العمال على مدى شهرين.

كيفية الاستعلام عن رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي

تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة باستخدام الرقم القومي يتطلب اتباع الخطوات التالية: