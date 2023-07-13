ما هو الكارت الموحد ؟ .. تعرف على كافة التفاصيل ومزايا الكارت بديل بطاقة التموين 2023

يعتبر الكارت الموحد احد الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين، لكن البعض يرغب في معرفة ما هو الكارت الموحد ؟ لذلك سنوضح لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات التي تدور حول الموضوع تابعونا.

ما هو الكارت الموحد ؟

تم اطلاق الكرات للتأكد من وصول الدعم للمستحقين، يستخدم هذا الكارت في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد والتموين، وتم تطبيق الكارت في محافظة بورسعيد اعتبارا من أول شهر أغسطس، ويتم تعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، كما يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز.

أبرز معلومات الكارت الموحد

سيصدر الكرت الموحد من قبل وزارة الاتصالات او البريد.

يتم تعميم تجربة الكارت في مختلف المحافظات ويبدأ في محافظات بورسعيد اول شهر اغسطس.

سيكون الكارت بديل البطاقات التموينية ويصل عددها مليون بطاقة.

يتم إصدار الكارت مجانا.

لابد من فتح حساب شخصي في هيئة البريد للحصول على الكارت الموحد.

يتميز الكارت بصمة ذكية الدولة، للتأكد من الخدمة أنها تمت بشكل سليم.

ما الهدف من تطبيق الكارت الذكي؟

الهدف من تطبيق الكارت الموحد هو التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب او الاستيلاء على دعم المواطن، يستطيع المستفيدين التمتع بالعديد من الخدمات التي يقدمها الكارت، كما أوضح وزير النقل، أن يتم تطبيق الكارت في المواصلات وقطارات السكة الحديد والمترو للقضاء على الأشخاص المزوغين من دفع قيمة تذاكر المواصلات