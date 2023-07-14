كشوفات result pdf نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري جميع المحافظات العراقية

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، مازال البحث يتزايد حول نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 التي ينتظر الكشف عنها الالاف الطلاب بعدما صرحت وزارة التربية العراقية عن انتهاء التصحيح نتائج الثالث المتوسط 2023 بشكل كامل في كافة الكنترولات، ومن المقرر أن يتم البدء في اعداد كشوف النتيجة خلال الساعات القادمة ليتم الاعلان عنها رسميا، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم من موقع نتائجنا عبر كشوف pdf، فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023

وعبر الصفحات الرسمية كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 قد تم تأجيلها، حيث من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط في عموم المحافظات وبشكل تدريجي خلال يومي السبت أو الأحد القادمين، حيث يتم حاليا مرحلة التدقيق النهائي والتأكد من أن كل طالب قد حصل على حقه من الدرجات في كافة المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع، وفي حالة تم اجتياز المرحلة بنجاح سيتمكن الطالب من الالتحاق بالمرحلة التالية، وصرح وكيل وزارة التربية، الأستاذ فلاح القيسي، أن نسب النجاح والمعدلات في الامتحانات جيدة، الأمر الذي كان بمثابة رسالة مطمئنة للطلاب والطالبات، واليكم استخراج نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني 2023:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم.

قم باختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم محافظتك.

خلال ثواني سيتم تحميل النتائج بملف pdf.

قم بفتح الملف وابحث عن درجاتك بالاسم.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

ساعات قليلة وحدها من تفصلنا عن استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 في عموم المحافظات العراقية، خاصة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة المحافظات “بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوي، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين،…”.

من المقرر أن تعلن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 في كافة المحافظات العراقية خلال الايام القليلة القادمة، بعدما أكدت وزارة التربية العراقية خلال تصريحات رسمية أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بشكل تام، وجاري اعداد كشوف النتيجة التي ستوضح درجات الطلاب.

ساعات قليلة ويتم الكشف عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير، حيث سيتم الكشف عن نسبة النجاح في تلك المرحلة وكذلك اسماء الطلاب الاوائل استعدادا لتكريمهم.