الموظفين طايرين من الفرحة.. 4 أيام اجازة مدفوعة الاجر للموظفين بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى

تزايدت عمليات بحث الموظفين العاملين في الأجهزة الادارية للدولة عن موعد عطلة رأس السنة الهجرية تزامنا مع عيد ثورة 23 من يوليو، والتي تعتبر كلاهما من المناسبات الرسمية التي يحق فيها للموظف الحصول على إجازة كاملة مدفوعة الأجر، ولذلك نقدم اليكم خلال سطور هذا المقال موعد إجازة رأس السنة الهجرية وباقي العطلات خلال شهر يوليو الجاري.

موعد عطلة رأس السنة الهجرية

نص قانون الخدمة المدنية في المادة 47 على استحقاق حصول الموظف العامل في المنشآت والمؤسسات الحكومية على إجازة مدفوعة الأجر خلال المناسبات والأعياد الرسمية، ولكن يمكن تشغيل الموظف خلال العطلة فقط للضرورة مع إعطائه أجر مضاعف أو عطلة عوضا عنها، وفي ضوء ذلك أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بمنح إجازة يوم الخميس الموافق 20 من يوليو القادم للعاملين في المصالح الحكومية وشركات القطاع العام والوزارات والذي يوافق بداية السنة الهجرية طبقا لما تشير إليه الرؤية الشرعية، كما قرر أن يكون يوم الأحد الموافق 23 من يوليو هو عطلة رسمية وبذلك تكون مدة الإجازة أربعة أيام من يوم الخميس حتى يوم الأحد.

الإجازات الرسمية المتبقية 2023

تبعا لما جاء في الأجندة الرسمية التي تنشرها الحكومة مع بداية كل عام جديد فإن العطلات المتبقية خلال عام 2023 إلى جانب العطلات الأسبوعية (يومي الجمعة والسبت) فإنها أربعة أيام فقط خلال 6 أشهر هي: