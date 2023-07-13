كشف كشوفات أسماء رواتب الرعاية الاجتماعية العراق pdf عبر وزارة العمل الوجبة الاخيرة “منصة مظلتي”

خلال الأيام الأخيرة تصدرت عمليات البحث عن أسماء رواتب الرعاية الاجتماعية المعروفة باسم الوجبة الثالثة، وهي عبارة عن مساعدات مالية مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لمساعدة الأسر الفقيرة خلال الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، فقد تلقت الوزارة نحو ما يزيد عن 300 ألف طلب من المواطنين وأعلنت أنه يمكن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية عبر موقعها الرسمي او من خلال منصة مظلتي الالكترونية، ونقدم اليكم خطوات معرفة أسماء المستفيدين من هذه المنحة والشروط اللازمة للقبول عبر سطور هذا المقال.

شروط قبول أسماء رواتب الرعاية الاجتماعية

تعاني العراق من صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة وضعف في البنية التحتية ولذلك تسعي الحكومة في تحسين الحالة الاجتماعية للمواطن وخاصة الأسر الفقيرة التي ليس لها عائل ولا يوجد لديها أي مصدر أساسي للدخل، ولهذا أطلقت ما يعرف بالوجبة الثالثة وبدات في استقبال طلبات المواطنين ووضعت شروط معينة حتى يتم القبول بذلك والتي نوضحها اليكم فيما يلي:

أن يكون متقدم بالطلب مقيما داخل حدود العراق وحاملا للجنسية.

عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4 أفراد.

أما بخصوص العمر بالنسبة للرجال (18-65 عاما) والنساء (15-55 عامًا).

أن يكون من الأسر المحتاجة التي لا تمتلك دخل ثابت أو ليس لديها معيل.

عدم امتلاك أي تأمين صحي او لا يكون مسجل في برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى التابعة للوزارة.

إذا كان أحد أفراد الأسرة من ذوي الاعاقة العقلية أو الجسدية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلن أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن عدد المشمولين بالوجبة الثالثة نحو 64 ألف مواطن ومن المقرر أن يتم نشر أسماء رواتب الرعاية الاجتماعية يوم الأحد القادم، ولمعرفة أسماء المستفيدين يمكن اتباع الخطوات التالية: