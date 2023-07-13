بيان من الاعلام… ووزارة التربية في العراق لنتائج الثالث متوسط 2023 دور أول

نتائج الثالث متوسط العراق يرغب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التعرف على نتائج الثالث متوسط العراق، حيث أن هذا الصف من أهم الصفوف والتي تشغل بال الكثير من الطلاب فيمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على الموقع وتنزيل ملف على شكل ،Pdf إليكم أهم المعلومات الخاصة بنتائج الثالث متوسط العراق.

نتائج الثالث متوسط العراق

في حالة تصحيح نتائج الثالث متوسط العراق تم التعرف على أنه يوجد نسبة نجاح عالية في مادة اللغة العربية والرياضية والإنجليزية فتصل النسبة إلى 85%، أما بالنسبة لمادة الرسم والتربية الرياضية فوصلت نسبة النجاح بها إلى 95% حيث كانت الامتحانات بسيطة ولا يوجد بها أي صعوبة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

يمكنك الدخول على موقع نتائجنا للتعرف على النتيجة وذلك من خلال الضغط هنا ، وفي حالة الدخول على الموقع سيظهر أمامك أكثر من اختيار فتستطيع الضغط على نتائج الثالث متوسط العراق الخاصة بالفصل الدراسي الأول لعام 2023، أكتب بعدها البيانات الخاصة بك والذي يطلبها الموقع في المكان المناسب واضغط بعدها على زر الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق PDF

بإمكانك الحصول على النتيجة من خلال تحميلها على الهاتف الخاص بك على شكل PDF ، فيستطيع الطلاب الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق وتنزيل الملف والاستعلام على النتيجة على حسب الاسم أو على حسب مقعد الطالب في الامتحان، ففكرة الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على ملف على شكل PDF سهلت على الكثير من الأشخاص الحصول على النتيجة فيمكن لطالب إرسال الملف إلى أصدقائه للتعرف على نتائجهم خصوصاً إذا كان لا يتوفر لديهم إنترنت ليستطيعوا الاستعلام على النتيجة بدون الدخول على الموقع.

بيان من الاعلام… ووزارة التربية في العراق

بعد تأجيل النتيجة من الوزارة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة ويشعرون بالقلق فيبدأ البحث بعد الانتهاء من الامتحانات بأسبوع، فهذه النتيجة تحدد مستقبل الطلاب والطالبات، فبدأت وزارة التربية والتعليم في تصحيح الامتحانات وبعدها تبدأ في عرض الامتحانات على الكثير من المصححين وذلك للحصول على نتائج دقيقة وبعدها سيتم عرض النتيجة على الموقع وذلك حتى يستطيع كل طالب أن يتعرف على النتيجة الخاصة به وبعدها سيتم عرض النتيجة في المدرسة.