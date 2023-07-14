جاي بالدلع كله.. “تأمين صحي + سلع تموينية” 4 مميزات حقيقية يقدمها الكارت الموحد

خلال الفترة الأخيرة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر استخدام الكارت الموحد بديلا لبطاقة التموين، وقد علق مساعد أول وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي أن ما انتشر حول ذلك فهو غير صحيح ونبه بعدم تصديق كل ما يتم نشره خلال مواقع التواصل، وأكد على أن استخدام الكارت الموحد فهو أمر اختياري فهو غير مخصص لخدمات التموين فقط بل يمكن إدراجه في العديد من المعاملات الحكومية الأخرى مثل التأمين الصحي والتموين وخدمات البريد في إطار حوكمة المؤسسات الحكومية، ونقدم اليكم كافة التفاصيل المتعلقة بالكارت الموحد عبر سطور التقرير.

الكارت الموحد للتموين

أكد الدكتور ابراهيم عشماوي أن التعامل باستخدام بطاقات التموين مازال قائما كما هو دون تغيير ويمكن للمواطن شراء السلع التموينية باستخدامها بكل سهولة، وأن اللجوء إلى الكارت الموحد هو اختياري ومن يرغب في استخدام بطاقة التموين فلا يوجد مشكلة.

وصرح بأنه يمكن استخراجه من خلال مديريات التموين في كل محافظة أو عبر بوابة مصر الرقمية مجانا دون تحمل المواطن أي مبالغ مالية، وأشار إلى إمكانية تطبيق استخدام هذا النظام قريبا في محافظة بورسعيد لأن عدد المستفيدين من التموين منها أقل فيمكن الاعتماد عليها كنموذج مبدئي قبل الشروع في تطبيقها بباقي المحافظات، وبين أن عددٍ المستفيدين من منظومة الدعم التمويني نحو 64 مليون مواطن متمثلة في 23 مليون بطاقة تموين.

حقيقة إلغاء بطاقات التموين

نفس مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي شائعة الغاء التعامل ببطاقة التموين وأنها عارية تماما من الصحة وأن الكارت الموحد في خوض التجربة والتي تبدأ في بورسعيد، وأكد أن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات هم الجهات الرسمية التي تعمل على استخراج وطباعة الكارت الذكي الموحد والذي يقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين.