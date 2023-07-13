يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لصرف معاش شهري 1445، قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بوضع شروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على المعاش، قد سهلت الوزارة عملية التسجيل في البرنامج من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك قدمت بعض الخدمات الأخرى لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود في تلبية احتياجاتهم المعيشية ومواجهة التحديات الاقتصادية

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديد شروط أساسية، بحيث يجب الالتزام بها للتسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على المعاش، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب نشط على منصة وزارة الموارد البشرية.

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة ويحمل الجنسية السعودية.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي مصدر خاص للدخل مثل العقارات أو الممتلكات ذات القيمة العالية.

يجب أن يكون لدى صاحب الطلب حساب بنكي لتحويل الدعم الشهري إليه.

يجب إرفاق الأوراق المطلوبة وتقديمها عند التسجيل وتقديم طلب الانضمام لبرنامج الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445

للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على زر “مستخدم جديد”.

تسجيل البيانات المطلوبة والتحقق من صحتها.

إدخال رمز التحقق في الحقل المخصص له.

النقر على أيقونة “حفظ”.

يتعين عليك الانتظار حتى يتم إرسال الطلب وظهور رسالة تأكيد تسجيل ناجح.

بعد اكتمال عملية التسجيل، ستكون مؤهلاً للاستفادة من فوائد الضمان الاجتماعي المطور وتلقي الدعم المالي الشهري المقدم من الوزارة.