“أدخل حالًا” رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 والكشف الطبي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتصريح عن طريقة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لهذا العام الجاري وذلك للأفراد الذين تقدموا بطلب وتجاوزا الكشف الطبي، كما قامت الوزارة بالإعلان عن مجموعة من الشروط وحثت على ضرورة قراءتها جيدا ً حتى لا يتم رفض، وأعلنت أيضاً عن الأفراد التي يمكنهم التقديم عليها للاستفادة من خدماته.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

هناك مجموعة من الخطوات التي تمكنك من الاستعلام عنها وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

أولا يجب أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وهو

https://www.moss.gov.eg

يجب أن تقوم بالنقر على خانة خدمات ذوي القدرات الخاصة.

في الخطوة التالية قم بالنقر على خانة “الاستعلام عن الطلب”.

لا بد من إدخال رقم البطاقة الشخصية وهو المكون من 14 رقما.

قم بالنقر على خانة بحث.

واخيرا سوف يظهر لك نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو بالرفض.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر بك عندما تقوم بالتقديم على بطاقة كارت الخدمات، كما يجب أن تقوم بقراءتها جيداً حتى لا يتم رفض طلبك وتتمثل فيما يلي: