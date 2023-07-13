“من هنــا” رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية وأهم الشروط والمستندات المطلوبة

بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام 2023 الحالي أصبح متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين التقديم في الصف الأول الثانوي، سواء الثانوي العام أو الفني بمختلف أنواعه، ولذا في هذا الوقت نجد عدد كبير من الطلاب والطالبات يتساءلون عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023، وذلك من أجل التقديم سواء للثانوي الفني العام أو التمريض أو الثانوي الفني، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط التقديم وكيف يمكن التقديم، فضلًا تابعونا.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023

عدد كبير من الطلاب والطالبات يتساءلون عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وخطوات التسجيل في الصف الأول الثانوي الفني والعام، والجدير بالذكر أن عمليات التسجيل متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني الخاص بالتسجيل، حيث يمكن للطلاب التسجيل على النحو التالي:

يقوم الطالب في البداية بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الموجود على الشبكة.https://tech.moe.gov.eg/tech/article/details/1417

يختار الطالب التسجيل في الصف الأول الثانوي سواء تمريض أو فني أو عام.

يضغط الطالب على تسجيل الدخول ويستخدم كلمة المرور الخاصة به والبريد الإلكتروني.

يضغط على تنسيق الصف الأول الثانوي.

يدخل الطالب ويقوم بإدخال البيانات الخاصة به ويختار المكان الذي يرغب في الدخول به سواء مدرسة ثانوي أو تمريض أو ثانوي فني.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الثانوي 2023

وضحنا لكم رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023، وبالنسبة لأوراق التقديم فهي على النحو التالي: