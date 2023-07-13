نتائج الثالث متوسط 2023 العراق لجميع المحافظات ظهرت الان

تصدرت نتائج الثالث متوسط 2023 العراق لجميع المحافظات يمكن الوصول إلى نتائج الامتحانات الخاصة بهم من خلال إدخال رقم الامتحان على موقع وزارة التربية العراقية وموقعنا الشهير “نتائجنا” وتلقى هذه الخدمة اهتمامًا كبيرًا من قبل المئات من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في العراق، خاصة خلال الساعات الحالية، حيث أعلنت بعض وسائل الإعلام المحلية عن استعدادها للنشر نتائج الثالث متوسط 2023 العراق لجميع المحافظات بعد استكمال عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات بشكل نهائي يوم الخميس، تقرر تأجيل الإعلان الرسمي عن النتائج، مما أثار قلق وتوتر بين الطلاب وأسرهم.

موعد إصدار نتائج الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة لعام 2023 للفصل الأول.

فيما يتعلق بسبب تأخر إعلان نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023، صرح فلاح الفيسي، نائب وزير التربية العراقي، في مقابلة صحفية أوردتها القناة الإخبارية العراقية، بأن ازدياد عدد الطلاب إلى ما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة يستلزم وقتًا وجهدًا كبيرين في عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعة وتسجيل الدرجات.

نتائج الثالث متوسط 2023 العراق لجميع المحافظات

في نفس السياق، أعلنت لجنة التربية البرلمانية تأجيل إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط إلى يوم السبت أو الأحد القادمين، وفقًا لما نُشر على الصفحة الرسمية لـ “Nrt العربية” العراقية على موقع فيسبوك.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق

يمكن الاطلاع على نتائج امتحان الثالث المتوسط في العراق للدور الأول لعام 2023 عن طريق رقم امتحان الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات خلال الأسابيع الماضية في جميع المحافظات، من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية واتباع الإرشادات التالية.

أدخل إلى البوابة الرسمية لموقع وزارة التربية العراقية.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

عند النقر على رمز “النتائج”، يتم الوصول لنتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام 2023 في الفصل الأول.

وضع المعلومات الشخصية في البيانات في المربعات المخصصة بشكل صحيح.

عند النقر على زر “عرض النتائج”، يظهر للمستخدم بيان يتضمن درجاته التي حصل عليها في اختبارات الدور الأول.

موقع نتائجنا لنتائج الثالث المتوسط 2023

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في عام 2023، ستقوم جميع المحافظات العراقية بالمرحلة الأولى من العملية من خلال اعتماد الخطوات التالية:-