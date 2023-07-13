بالأهداف.. نتيجة مباراة الاهلى والزمالك اليوم 13-7-2023 ملخص ماتش القمة now

تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويوافق هذا الموعد الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة لتوقيت دول أخرى، يأتي موعد المباراة في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، وبتوقيت الكويت وقطر، فيما يأتي في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السودان، وفي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.