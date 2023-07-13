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بالأهداف.. نتيجة مباراة الاهلى والزمالك اليوم 13-7-2023 ملخص ماتش القمة now
نتيجة مباراة الاهلى والزمالك يحتضن ملعب استاد القاهرة اليوم مباراة القمة رقم 126 في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي النادي الأهلي والزمالك في مواجهة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين حيث سبق وأن التقى فريقا الأهلي والزمالك في 125 مباراة في بطولة الدوري المصري قبل لقاء الليلة وحقق النادي الأحمر 48 فوزًا وسجل 156 هدفًا، بالإضافة إلى 4 أهداف اعتبارية، فيما حقق النادي الأبيض 27 فوزًا وسجل 110 هدفًا. كما انتهى 50 لقاءً بالتعادل بين الفريقين.