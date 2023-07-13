أخبار الرياضة

بالأهداف.. نتيجة مباراة الاهلى والزمالك اليوم 13-7-2023 ملخص ماتش القمة now

محمود السيدمنذ 14 دقيقة
0
نتيجة مباراة الاهلى والزمالك
نتيجة مباراة الاهلى والزمالك

نتيجة مباراة الاهلى والزمالك يحتضن ملعب استاد القاهرة اليوم مباراة القمة رقم 126 في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي النادي الأهلي والزمالك في مواجهة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين حيث سبق وأن التقى فريقا الأهلي والزمالك في 125 مباراة في بطولة الدوري المصري قبل لقاء الليلة وحقق النادي الأحمر 48 فوزًا وسجل 156 هدفًا، بالإضافة إلى 4 أهداف اعتبارية، فيما حقق النادي الأبيض 27 فوزًا وسجل 110 هدفًا. كما انتهى 50 لقاءً بالتعادل بين الفريقين.

نتيجة مباراة الاهلى والزمالك

نتيجة مباراة الاهلى والزمالك على مدار تاريخها الطويل من المواجهات في الدوري، تتميز شجرة هدافي مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة حيث سجل سعد رستم أول هدف للزمالك في مباراة القمة الأولى عام 1948، فيما أحرز أحمد مكاوي أول هدف للأهلي في مرمى الزمالك في نفس اللقاء.

مجموعة قنوات أون تايم سبورت

يشهد البحث عن نتيجة مباراة الاهلى والزمالك والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك عرض اليوم في الدوري المصري ارتفاعًا، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الخيار الأهم للمشاهدين لمتابعة هذه المواجهة ونتيجة مباراة الاهلى والزمالك حيث حصلت المجموعة على حق نقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري وقد أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر على قناتي أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويوافق هذا الموعد الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة لتوقيت دول أخرى، يأتي موعد المباراة في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، وبتوقيت الكويت وقطر، فيما يأتي في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السودان، وفي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم في الدوري المصري 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: محمد فخري- أحمد القندوسي- محمد مجدي أفشه- بيرسي تاو- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الزمالك ضد النادي الأهلي اليوم

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع اليوم لمواجهة النادي الأهلي في الدوري المصري كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: سيد عبدالله- محمد أشرف «روقا»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أحمد سيد «زيزو»- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تردد قناة أون تايم سبورت

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 المصرية المفتوحة الناقلة بث مباشر لـمباراة الأهلي ضد نادي الزمالك عبر القمر الصناعي النايل سات في الدوري المصري كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 المفتوحة الناقلة مجانًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 حيث يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 2- OnTime Sports HD 2 المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نادي الزمالك عبر القمر الصناعي النايل سات في الدوري المصري كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11849

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

معلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم

نتيجة مباراة الاهلى والزمالك اختارت مجموعة قنوات أون تايم سبورت معلقي مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز كما يلي:

معلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم مدحت شلبي، وأيضًا حاتم بطيشة عبر قناة OnTime Sports HD 1.

معلق ماتش الأهلي والزمالك اليوم أيمن الكاشف وكذلك مؤمن حسن عبر قناة OnTime Sports HD 2.

نتيجة ماتش القمة

تصدر النادي الأهلي في الدقائق الأولى من عمر المباراة بهدف نظيف بقدم اللاعب حسين الشحات..

وقيل دقائق من انتهاء عمر الشوط الأول من المباراة هز حسين الشحات شباك الزمالك بالهدف الثاني مرة أخري وذلك بدون مقابل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
محمود السيدمنذ 14 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى