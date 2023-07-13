خطوات الاستعلام عن المقبولين الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي منصة خاصة بخدماتها فمن خلالها يمكنك الاستعلام عن المقبولين الجدد في تكافل وكرامة 2023 بكل سهولة، من خلال اتباع الخطوات التى أعلنت عنها الوزارة، كما أنه يمكنك الاستمتاع بكافة الخدمات التى تطلقها هذه المنصة، مع العلم أن الوزارة تقدم جميع جهدها لكي توفر الجهد والوقت للمواطن.

الاستعلام عن المقبولين الجدد في تكافل وكرامة 2023

يمكنك الاستعلام على أسماء المقبولين في خدمة التكافل والكرامة، من خلال المنصة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن يجب عليك أن تتبع الخطوات بشكل، وهى كتالى:

أولاً قم بتفعيل الشبكة العنكبوتية الخاصة بهاتفك.

ومن ثم قم بتوجهه إلى المنصة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

بعدها قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة بياناتك في مكانها الصحيح.

سيتم نقلك إلى الوجهة الرئيسية التي تحتوي على بعض الخدمات منها: الاستعلام عن تكافل وكرامة

بينما سيتم نقلك إلى الصفحة الخاصة بكتابة البيانات، قم بكتابة الرقم القومي المتواجد في بطاقة الهوية الوطنية.

ومن ثم قم بالنقر على ايقونة استعلام المتواجدة في الأسفل، بعدها ستجد جميع البيانات الخاصة بك.

في حال تم قبول طلبك سيتم إبلاغك بمكان وموعد الصرف.

تقديم شكوي في تكافل وكرامة

تستطيع تقديم شكوى في خدمة تكافل وكرامة، من خلال اتباع الخطوات التى أطلقتها الوزارة وهي: