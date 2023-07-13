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عاجل .. تعرف على مزايا الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023 وخطوات استخراجه
بعد إعلان الكارت الموحد بديل لبطاقة التموين بحث الكثير من المواطنين عن مزايا الكارت الموحد بديل بطافة التموين 2023 وكيفية استخراجه، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أبرز مميزات هذا الكارت وكيف يمكن استخراجه والذي يُعتبر بدل لبطاقة التموين، فضلًا تابعونا لنوضح لكم كل هذا في تقرير اليوم.
مزايا الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023
جاء الكارت الموحد شاملًا عدد من المزايا، والتي تم تعديدها على النحو التالي:
- يمد الكارت الشخص بعدد من الخدمات وكذلك التأمين الصحي كاملًا.
- يتميز الكارت بأنه يمد الشخص بكل المعاشات المختلفة من تكافل وكرامة وغيرها، حيث يتم استخدام الكارت أيضًا عند الركوب داخل المواصلات العامة.
- أهم ميزة للكارت الذكي هو أنه البديل الأفضل لبطاقة التموين.
- يمكن من خلال هذا الكارت فتح حساب خاص بالشخص داخل هيئة البريد.
- يتم تجربة الكارت ليحصل الفرد من خلاله على الخبز المدعم.
- هذا الكارت هو الأكثر أمان عند استخدامه كبطاقة للتموين.
- يحافظ على حقوق جميع المواطنين من السرقة.
- يأتي الكارت حاملًا في طياته الكثير من الأغراض.
طريقة استخراج الكارت الموحد للتموين 2023
وضحنا لكم أبرز مزايا الكارت الموحد بديل بطافة التموين 2023، وبالنسبة لطريقة الحصول على الكارت الموحد، فتأتي طريقة استخراجه على النحو التالي:
- يمكن استخراج الكارت من خلال الولوج إلى موقع بوابة مصر الرقمية الموجودة على الشبكة، حيث يختار المتقدم الحصول على الكارت الموحد، ومن ثم سيتم تقديمه له.
- https://di.gov.eg/
- متاح استخراج الكارت أيضًا عبر واحدة من فروع مديريات التموين المنتشرة بمختلف محافظات مصر.