متى تنزل رواتب الموظفين في مصر ؟ شهر يوليو 2023 .. تعرف على التفاصيل من هنا

الآن يتم البحث من قبل أشخاص كثيرة عن موعد نزول الرواتب الخاصة بالموظفين بجمهورية مصر العربية، حيث أنهم يتساءلون متى تنزل رواتب الموظفين في مصر ؟ فمع نهاية كل شهر ميلادي ، يبدأ التساؤل من جانب المواطنين بمصر عن موعد الصرف الخاص بالرواتب، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد بينت هذا الموعد الخاص بصرف هذه الرواتب، وفيما يلي سوف نوضحه لكم.

متى تنزل رواتب الموظفين في مصر ؟

قامت وزارة المالية بالرد على تساؤل المواطنين متى تنزل رواتب الموظفين في مصر ؟ حيث أنها قالت إن صرف تلك الرواتب سوف يكون بدايًة من يوم الأحد الذي سوف يكون موافقًا الثالث والعشرون من يوليو 2023م، إلى يوم الأحد الذي سوف يكون موافقًا ثلاثون من يوليو 2023م، ليتم الصرف في تلك الفترة لكافة الموظفين، ومن الجدير بالذكر أن تلك الرواتب تكون الرواتب الأولى التي تُصرف، عقب الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، للعام الجاري 2023م، إذ أنه باقي أيام قليلة للغاية، ومن ثم يتم بدء صرف هذه الرواتب لكافة الموظفين بجمهورية مصر العربية.

رفع بند الأجور

من الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت برفع البند المتعلق بالأجور، وأيضًا تعويضات العاملين وهذا بمبلغ ستون مليار جنيهًا مصريًا، لتصل حتى حوالي 470 مليار جنيهًا مصريًا، وذلك بموازنة العام المالي الجديدة، 2023-2024م، هذا بجانب أن ذلك بنسبة 4% من المجمل المحلي، إذ أن هذا أيضًا مقابل حوالي 410 مليار جنيهًا مصريًا، أي تقريبًا 4.5% من المجمل المحلي، فذلك بنسبة 14.6%.