Iraq results pdf.. نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم دور اول موقع نتائجنا في كل المحافظات العراقية “نينوي، ميسان، الكرخ، الرصافة”

نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم، خلال الأيام القادمة سيتم رفع نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم دور اول موقع نتائجنا في كل المحافظات العراقية “نينوي، ميسان، الكرخ، الرصافة”، بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي، حيث أفادت مصادر أنه يجرى حاليا اعداد كشوف بأسماء الطلاب الراسبين والناجحين ومجموعهم الكلي، استعدادا ليتم رفعها على المواقع المتخصصة في عرض النتائج وارسالها إلى المدارس، واليكم خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023، فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم

وقد أفادت مصادر وزارية مطلعة أن نسبة النجاح مرتفعة بشكل كبير في نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم هذا العام، الأمر الذي ادخل البهجة والطمأنينة إلى قلوب الطلاب الذين يمنون النفس باجتياز تلك المرحلة والحصول على مجموع عالي، أما من له الحق في اداء امتحانات الدور الثاني بعد رسوبة في مادتين فسيتم قريبا اعلان جدول الامتحان، واليكم شرح طريقة استعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023:

قم بالذهاب إلى موقع نتائجنا.

حدد نتائج الثالث المتوسط 2023.

قم بتحديد نتائج الدور الاول، وادخال اسمك محافظتك التي تقيم بها.

ادخل اسم الطالب الرباعي بشكل صحيح.

ادخل الرقم الامتحاني بشكل كامل وصحيح.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

ستظهر لك درجاتك فورا في كل المواد.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf

ووفقا للتصريحات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، فقد كان من المقرر أن تعلن نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf اليوم الخميس، ولكن أعلن وكيل الوزارة فلاح القيسي أن من المقرر بشكل رسمي أن تعلن نتائج الثالث المتوسط 2023 يوم السبت أو الأحد القادم عبر المواقع المخصصة للنتيجة وعبر كافة المدارس أيضا.

وفقا لما صرحت به وزارة التربية العراقية، فأن من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم في عموم المحافظات العراقية بداية من مطلع الأسبوع القادم، خاصة في ظل انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث لم يعد متبقي سوى اعتمادها من قبل السيد الوزير.