نتائج وزارة التربية العراقية الصف الثالث متوسط || نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

يستعد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة بالعراق لظهور نتائج الثالث متوسط العراق 2023 التي تعد من أهم المراحل التعليمية لأنها بوابة الدخول للمرحلة الثانوية، وبحسب ما نشرت وزارة التربية والتعليم بأن مراكز التصحيح قد انتهت من تصحيح الأوراق وجاري مراجعة الدرجات ورصدها ثم يكون الاعتماد الرسمي من قبل وزير التعليم، ولقد أتاحت الوزارة حصول الطلاب على النتائج من خلال موقعها الرسمي للتسهيل عليهم بدلا من الذهاب إلى المدارس، ويبحث الطلاب عن موعد إعلان النتيجة وهذا ما نوضحه معكم عبر سطور هذا التقرير.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق 2023

هناك الكثير من المصادر تؤكد أن يوم الخميس الموافق 13 من يوليو هو الموعد النهائي لظهور نتائج الثالث متوسط العراق 2023، لذلك من المتوقع أن تصدر خلال الساعات القادمة وفور ظهورها سيتم تفعيل الروابط المخصصة لنتائج الثالث متوسط الدور الاول، وشددت الوزارة على جميع المصححين تحرى الدقة في المراجعة وكذلك أثناء رصد الدرجات ليحصل كل طالب على حقوقه تبعا لأدائه بالإختبارات، أما عن معدلات النجاح فقد أكد وكيل الوزارة بأنها مرتفعة للغاية ولا داعي للقلق أو التوتر لدى أولياء الأمور أو الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول

يترقب آلاف الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق ظهور نتائج الثالث متوسط العراق 2023، وأصبح من السهل حاليا العثور على النتيجة حيث أتاحت الوزارة ظهور النتيجة عبر موقعها الرسمي، ونقدم اليكم عبر الخطوات التالية طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط:

الدخول على موقع نتائجنا. اختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم العام الدراسي. إدخال رقم المقعد الامتحاني. الضغط على زر عرض النتيجة وستظهر خلال ثوان بصيغة PDF، بها نتيجة كل مادة دراسية والمجموع الكلي.

وبذلك طلاب وطالبات الثالث متوسط فإن الوزارة لم تعلن بعد النتيجة وبمجرد ظهورها سوف نوافيكم بآخر التطورات فتابعونا عبر موقعنا.