“عاجل جدا “نتائج الدور الأول الثالث متوسط 2023 بالعراق

تقوم وزارة التربية العراقية حاليًا بتصحيح الدفاتر الامتحانية نتائج الدور الأول الثالث متوسط 2023 في جميع المحافظات بالعراق تتم هذه العملية بعناية واهتمام كبير بهدف الاهتمام بدرجات الطلاب وضمان إعطائهم حقهم بدقة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات قريبًا خلال أيام قليلة، حيث أشار وزير التربية العراقية إلى نهاية الأسبوع المقبل يمكنكم الآن متابعة نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق عن طريق زيارة موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq، والذي هو الموقع الرسمي للوزارة للإعلان عن النتائج سنوفر لكم أيضًا خطوات الاستعلام عن النتيجة وكيفية الحصول عليها من خلال موقعنا اليكم نتائج الدور الأول الثالث متوسط 2023.

نتائج الدور الأول الثالث متوسط 2023

في جميع محافظات العراق حالياً، يوجد آلاف الطلاب وأولياء الأمور في حالة انتظار لموقع وزارة التربية العراقية، حيث ينتظرون إعلان الوزارة نتائج الدور الأول الثالث متوسط 2023 بأن النتائج أصبحت متاحة اليوم بعد تفعيل الموقع الرسمي للوزارة ومع ذلك، حتى الآن لا يزال الوزارة تشير إلى استمرار عملية التدقيق لنحو 14 مليون دفتر امتحاني لطلاب الصف الثالث ولذلك، نستمر في الانتظار لتفعيل الموقع وسنخبركم به فور حدوثه خلال الدقائق القادمة.

نتائج الثالث متوسط 2023 عموم المحافظات

جميع الطلاب في العراق مترقبون ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2023 في الدور الأول، بعد مرور أكثر من 14 يومًا على انتهاء الامتحانات ومع ذلك، لا تظهر النتائج على الفور بعد انتهاء عملية التصحيح وتحديد الدرجات والتحقق منها بعناية والتصديق الإلكتروني للنتائج نظرًا لأن هذه المراحل تستغرق وقتًا طويلاً لكل ورقة امتحانية، أعلن وزير التربية العراقي عن ضرورة عدم الاهتمام بالمواقع الوهمية التي تدعي نشر نتائج الطلاب في العراق، حيث لا تزال النتائج تحت إشراف الوزارة وعمليات الإعلان عنها.

موقع وزارة التربية العراقية

نشير إلى أنه في سياق استمرار عملية البحث عن نتائج الامتحان الثالث المتوسط لعام 2023، ستقوم وزارة التربية العراقية بإعلان النتائج فور انتهاء إجراءاتها، ولذا سوف نستعرض معكم الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة بسهولة من خلال. موقع وزارة التربية العراقية

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ادخل الرقم الامتحاني واسم الطالب.

انقر اسم المحافظة التابع لها الطالب.

عندما تقوم بتفعيل كلمة عرض النتائج أخيرًا، يُرجى النقر عليها.

نتمني للجميع النجاح والتوفيق.

إعلان نتائج الثالث متوسط 2023

يوميًا، يتم طرح السؤال حول موعد نتائج الدور الأول الثالث متوسط 2023 ولكن وزير التربية العراقية أوضح أن نحو 680 ألف طالب وطالبة أجروا امتحانات الثالث المتوسط لهذا العام، ومن هنا فإن هناك حوالي 14 مليون دفتر امتحاني يتم حاليًا تصحيحها ومراجعتها، حيث يقوم كل طالب بأداء امتحانات في 7 مواد دراسية، لذلك نحن في انتظار إعلان نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 بواسطة الرقم الامتحاني في نهاية الأسبوع القادم.

يعلن لجان التربية النيابية بشكل رسمي أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط عام 2023 يوم الخميس القادم، بعد انتهاء عمليات التدقيق النهائية لجميع الأوراق والدفاتر الامتحانية التي يبلغ عددها أكثر من 14 مليون دفتر. ولذا، نؤكد أن جميع الأخبار الأخرى المتداولة حول إعلان النتائج في الساعات القادمة غير صحيحة.

توضح وزارة التربية العراقية أن الصف الثالث المتوسط ينتمي إلى الصفوف الغير منتهية، والتي تساهم فيها قرار وزارة التربية الذي يحدد عدد الدرجات المساعدة لهذه الصفوف بـ 10 درجات. ومن المتوقع أن يتم تقديم هذه الدرجات للطلاب المكملين ليتحققوا النجاح.