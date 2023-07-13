بشكل رسمي فقط استطلع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول وزارة التربية العراقية || موقع نتائجنا

يبحث آلاف الطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 بالعراق، خاصة بعدما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم أن صباح يوم الخميس هو الموعد النهائي لظهور النتيجة بحد أقصى، وقد حددت الوزارة عدد من المواقع الرسمية التي من المقرر صدور النتيجة عليها منها الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا وموقع ناجح بهدف التسهيل على الطلاب وستصدر بنفس اليوم في المدارس، وتقدم إليكم طريقة الاستعلام عن نتائج نهاية المرحلة المتوسطة عبر سطور هذا المقال فتابعوا معنا.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق

تقدم لعقد الاختبارات نحو 700 ألف طالب من مختلف محافظات العراق بين 1 حتى 17 من يونيو الماضي، وشدد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم نامس على التدقيق في مراجعة الدرجات وإعطاء كل طالب حقوقه كاملة وهذا يفسر تأخر نتائج الصف الثالث متوسط 2023 لذلك التوقيت، وانتهت بالفعل جميع مراكز التصحيح من رصد الدرجات ومراجعتها وباقي فقط الاعتماد الرسمي ويتم رفعها على المواقع الإلكترونية، أما بخصوص معدلات النجاح فهي مرتفعة حيث تؤكد المؤشرات الأولية أنها تزيد عن 90% على الرغم من عدم تسجيل حالات غش داخل لجان الإمتحان، أما بالنسبة للتقديرات الخاصة بالمادة الدراسية فتكون على النحو التالي:

أعلى من 90% حالة الطالب تكون ممتاز.

من 85 إلى 90% يكون جيد جدا مرتفع.

من 80 إلى 85 يكون جيد جدا.

من 75 إلى 80 تكون حالة الطالب جيد مرتفع.

من 70 إلى 75 تكون جيد.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2023

جاري في الوقت الحالي رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع محافظات العراق، ويتساءل الطلاب عن طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الاول للعام الدراسي 2022/2023 وهذا ما نقدمه خلال الخطوات التالية: