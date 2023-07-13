رابط فعال..نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية السورية

تستعد وزارة التربية في سوريا للإعلان عن نتائج الصف التاسع سوريا 2023 وذلك وفقاً للاسم والرقم التسلسلي، وذلك مع اقتراب انتهاء لجان التصحيح المنتشرة في جميع محافظات سوريا من تصحيح الكتب الامتحانية لطلاب وطالبات الصف التاسع سوريا 2023 تعمل مراكز التصحيح بجد لإنجاز المهمة في الموعد المحدد، حتى قامت بممارسة عملها أثناء العطلة الرسمية وعيد الأضحى المبارك.

وشدد وزير التربية السوري، الدكتور دارم طباع، على أهمية الدقة في تصحيح الأوراق الامتحانية حتى يحصل كل طالب على حقه ويطمئن أولياء الأمور بأن عملية التصحيح تتبع عدة مراحل، بدءاً من مرحلة التصحيح ذاتها ومروراً بالمراجعة الأولية وصولاً إلى المراجعة النهائية وتسجيل الدرجات، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال نتائج الصف التاسع سوريا 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية سنقدم في هذا المقال شرحاً مفصلاً حول كيفية الحصول على النتائج عبر الإنترنت، مع وضع الرابط الرسمي للموقع الخاص بوزارة التربية السورية.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم فقط

تسعى وزارة التربية السورية لمتابعة التطور التكنولوجي، ولذلك قامت بإنشاء العديد من المنصات والمواقع الإلكترونية التي تسهل الإجراءات وتوفر الوقت والجهد وبالتالي، يتم استخراج نتائج الصف التاسع عن طريق الاسم بشكل إلكتروني من موقع وزارة التربية السورية وفق الطريقة التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

“النقر على رمز “نتائج الاختبار”.”

اضغط على أيقونة “نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2023”.

أدخِل اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، ثم أدخل اسمه واسم والده واللقب، ثم اضغط على “ابدأ البحث”.

حَانَ الوقت لتوفير بعض الصور التوضيحية التي توضح الطريقة المستخدمة لاستخراج النتيجة.

نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب والمحافظة

هناك عدة طرق تتيح وزارة التربية السورية استعلام النتائج، حيث يمكن الاستعلام عنها باسم الطالب أو برقم الاكتتاب أو باسم المدرسة في هذه الفقرة، سنتعرف معًا على الخطوات المتبعة للاستعلام عن نتائج الصف التاسع بواسطة رقم الاكتتاب، وهي كالتالي:

يمكن الولوج إلى موقع وزارة التربية السورية من خلال الرابط المتواجد في الفقرة السابقة.

الضغط على أيقونة (النتائج الامتحانية).

تم اختيار نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للدور الأول لعام 2023.

عند النقر على رمز “التعليم الأساسي”، ستظهر لك قائمة منسدلة، حيث يمكنك تحديد “البحث حسب الرقم”.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب وأدخل رقم الاكتتاب ، ثم انقر فوق الأيقونة المسماة (ابدأ البحث).

وزارة التربية السورية موعد إعلان نتائج التاسع

حتى الآن يتم مراجعة الدفاتر الامتحانية للشهادات العامة، وتقترب عملية المراجعة من الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع سوريا في الأيام المقبلة، وربما في الساعات القادمة، تعمل مراكز المراجعة بأقصى قدرة ممكنة لإنجاز هذه المهمة في الوقت المحدد من قبل وزارة التربية ولذلك، تستمر العملية في أيام العطلة الرسمية وأيام عيد الأضحى المبارك.