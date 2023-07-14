ياهناك لو انت منهم.. هذه الفئات فقط يحق لها التقاعد المبكر من قبل التأمينات الاجتماعية بالمملكة

هناك عدد من التساؤلات التي تشغل تفكير عدد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ومنها التقاعد المبكر والشروط اللازمة لذلك، فقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات بالإجابة على هذا السؤال وأوضحت العمر المناسب للتقاعد والضوابط المطلوبة والفئات التي يستثني منها الراتب، وقد انتشر هذا النظام داخل المملكة ووافقت عليه الحكومة من أجل خلق فرص عمل لكثير من الشباب والمساهمة في خفض نسب البطالة، ولذلك نقدم إليكم خلال هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة حول التقاعد المبكر.

الشروط المطلوبة للتقديم على التقاعد المبكر

قد يلجأ بعض الأفراد إلى ترك الوظيفة الحكومية والانشغال أكثر بالعمل الخاص يقوم بالتقديم على التقاعد المبكر ولكن هناك شروط وضعتها المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية والتي جاءت على النحو التالي:

يكون التقاعد في وقت مبكر عند قضاء عدد معين من السنوات داخل الوظيفة وهي 25 عاما بالنسبة للرجل و20 عاما بالنسبة للنساء.

أما في حالة العجز لا بد من قضاء عام بصورة متصلة أو 18 شهرا بشكل متقطع.

أن يكون عمر الفرد بحد أدنى 60 عاما والحصول على موافقة رسمية من الهيئة التي يعمل بها.

يشترط وجود مشكلة صحية تحيل الفرد من أداء العمل بشكل طبيعي.

امتلاك الموظف لكافة التعليمات والشروط التي فرضتها هيئة التأمينات الاجتماعية.

الفئات المستحقة للتقاعد المبكر داخل السعودية

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية الفئات المستحقة للحصول على التقاعد المبكر وهذه الفئات هي:

إذا كان الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة أو عجز بدني لا يمكنه من أداء العمل.

الموظفون الذين يعانون من أمراض مزمنة.

من تم فصله بصورة عسكرية.

الفصل التعسفي أي كان السبب.

إذا كنت من تلك الفئات واذا تم استيفاء كافة الشروط المذكورة بالأعلى يحق لك الحصول على التقاعد المبكر.