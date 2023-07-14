لينك سريع وشغال..موقع استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم عموم المحافظات mlazemna

موقع استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم على المواقع المتخصصة بإعلان النتيجة وهى موقع نتائجنا وموع ناجح ، وبالإضافة إلي موقع وزارة التربية التعليم العراقية ، ولم تعلن النتيجة اليوم كما كان متوقع الطلاب ، وأعلنت المصادر المسؤولة على ان النتيجة تعلن في الأسبوع المقبلة وخاصة في أول أيامه ولن تحدد اى يوم بالفعل تعلن به النتيجة ، واليك تفاصيل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

موقع استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم

تفاجأ طلاب الثالث المتوسط اليوم بانه لم علن النتيجة اليهم رغم انتظرها ما يقرب من شهر كالم منذ اخر أيام اختباراتهم ووفقا لمصادر الإخبارية العراقية على أن النتيجة ما زالت في مرحلة التصحيح والرصد وتعلن في مطلع الأسبوع المقبل أما يوم السبت او الأحد أو الاثنين على اقصي تقدير ، وأعلنت مصادر من داخل الوزارة على أن ارتفاع نسبة النجاح في عدة مواد اشهر المواد اللغوية ، أما مواد الأخري مثل العلوم والدراسات الاجتماعية فلم تصرح الوزارة أي جديد حول نسب نجاحهم هذا العام وهما اكثر المواد التي يخشها الطلاب .

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول

تتعرض مواقع الإلكترونية المتعارف عليها انه تقوم بعرض نتائج الطلاب في العراق حاليا إلي ضغط كبير من قبل الطلاب على الرغم من التأكد من عدم عرض النتيجة اليوم ، ولهذا إليك رابط اخر جديد هنا من خلاله يمكنك الاطلاع على النتيجة بدون إدخال أي بيانات دراسية وكل ما معليه هو النقر على زر التنزيل ، هو رابط موقع نتيجة نت والذي يعرض النتيجة بصيغة تجمل ملف النتيجة بالكامل على جهازك.

من خلال متابعتنا إلي القنوات الرسمية للمواقع الإخبارية العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي التليجرام وتوفر الينا انه سوف يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط في مطلع الأسبوع المقبل على حد اقصي ، وخاصة وانه مع تأخر إعلان النتيجة بشكل كبير هذا العام بدا يتسلسل إلى الطلاب القلق والتوتر من مع النجاح لهذا العام .