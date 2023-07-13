” شوف ممكن تكون منهم” اضافة فئات جديده للمستحقين فى معاش تكافل وكرامة بعد التحديث الجديد

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير العديد من الخدمات بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين، حيث أعلنت مُنذ فترة عن زيادة الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة مما دفع الكثيرين للبحث حول هذه الفئات لمعرفتها لكي يتمكنون من التقديم لكي يحصلون عليه بشكل شهري لشراء متطلباتهم الأساسية في الحياه، لذا سنتطرق لتوضيح ما هي الفئات التي تم اضافتها في معاش تكافل وكرامة بعد التحديث.

معاش تكافل وكرامة

قرر مجلس الوزراء المصري غدارج المرأة المُعيلة والأبناء فوق سن 18 ولكن بشرط تخلي عائلهم عنهم مما ترتب عليه زيادة الفئات المستحقة لمعاش التضامن لثماني فئات وهما:

الأسرة.

الطفل.

المرأة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

كبار السن.

الشباب.

المُعيلة التي لها أولاد فوق عُمر الـ 18 عام.

شروط الحصول على معاش تكافل

لكي تتمكن من الحصول على معاش تكافل لابد من توافر الآتي:

ضرورة أن يكون لدى الأسرة المُرشحة لبرنامج التكافل أطفال من حديثي الولادة وحتى السادسة.

الأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 وحتى 18 عام.

الأطفال في مراحل مختلفة من التعليم.

الأمهات والأطفال يزورون الوحدات الصحية.

الأسرة التي لديها أبناء في التعليم سواء فوق المتوسط أو الجامعي.

لابد من تقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل.

الاستعلام عن المقبولين الجدد في تكافل وكرامة

لكي تتمكن من الاستعلام عن المقبولين لابد من اتباع الآتي: