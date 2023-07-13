“رسميا خلال ساعات”موقع وزارة التربية العراقية الثالث متوسط 2023 لبعض المحافظات على لينك mlazemna

موقع وزارة التربية العراقية الثالث متوسط 2023 والتي تأكد إلينا من مصادر داخل وزارة انه النتيجة تعلن مطلع الأسبوع المقبل في اغلب المحافظات العراقية، وأنها كل محافظة سوف تتولى إعلان نتائج طلابها إلكترونيا ورفع بيان الدرجات على المواقع المتخصصة، ومنها موقع نتيجة نت والذي نعرض إليك الرابط المخصص إلي طلاب العراق ليمكنهم من خلاله الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

موقع وزارة التربية العراقية الثالث متوسط 2023

يوفر الموقع الوزاري لوزارة التربية العراقية خدمة استخراج بيان نتائج الطلاب في كافة المرحلة الدراسية والذي يعلن حاليا نتائج الثالث المتوسط اليهم إلكترونيا، في خلال الساعات القليلة المقبلة وهى نتائج الدور الأول لهذا العام والتي نتابعها معكم لحظة بلحظة، وتعلن النتيجة يوم السبت أو الأحد من مطلع الأسبوع المقبل هذا ما أكدت مصادر موثق بها م دخال الحكومة العراقية ،واليك تفاصيل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول.

نتائج الثالث متوسط 2023 بعض المحافظات

لن تعلن نتائج جميع المحافظات في وقت واحد ولمن كل محافظة عراقية سوف تتولى إعلان نتائج طلابها على موقع إلكترونية المختصة بعرض النتيجة ، والي رابط يوفر اليك نتيجة كل محافظة عراقة كاملة في ملف واحد و رابط موقع نتيجة نت من هنا ، والذي يقدم إليكم النتيجة حصريا فور إعلانها ، أما موقع وزارة التربية العراقية الثالث متوسط فيعلن النتيجة لكل طال بمنفرد عقب ادخلا رقم المقعد الخاص به فقط وتحديد المحافظة لتابع لها ، كما تتوفر النتيجة على موقع نتائج الإلكتروني وهو الذي يعرضها إلي طلاب مثل موقع وزارة التربية العراقية في حالة تعرض الموقع الوزارة إلي ضغط يمكنك الاستعلام من خلاله.